Rakušan: ČR se o uprchlíky postará i při uzavření pražského centra

Praha - Česko zvládne situaci i v případě uzavření pražského centra pro uprchlíky z Ukrajiny, sdělil dnes ČTK ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) předtím oznámil, že centrum ve Vysočanech magistrát uzavře k 15. červnu kvůli přetíženosti Prahy a chybějícímu systému přesunu do jiných, méně vytížených krajů. Rakušan uvedl, že spolu s premiérem Petrem Fialou (ODS) jsou připraveni se s Hřibem sejít a hledat jiné cesty.

Rakušan ČTK sdělil, že ho rozhodnutí hlavního města mrzí. "Ale i při případném uzavření pražského centra situaci zvládneme, žádné uprchlíky na ulici nenecháme," uvedl. Pokud Praha svou hrozbu splní, je stát připraven nabízet pomoc uprchlíkům v ostatních asistenčních centrech ve zbývajících 13 krajích, doplnil. "Pro ty, kdo nemají nárok na dočasnou ochranu, navíc začalo fungovat stanové město v Malešicích," dodal Rakušan.

Vicepremiér Rakušan by uvítal, kdyby se problém vyřešil jednáním. "Společně s premiérem jsem připravený se s pražským primátorem sejít a hledat jiné cesty," uvedl. Zdůraznil, že od počátku války na Ukrajině nepřetržitě komunikuje se všemi hejtmany, pražským primátorem a všemi zainteresovanými subjekty.

Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků, kterých je podle primátora až čtyřikrát více než v některých dalších krajích. Asistenční centrum, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes 90.000 lidí. Kvůli velkému množství převážně romských uprchlíků z Ukrajiny přebývajících na pražském hlavním nádraží musela být vybudována stanová městečka v Troji a Malešicích. Hřib dnes opětovně vytkl vládě, že nevytvořila systém přerozdělování uprchlíků.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) před jednáním vlády novinářům řekl, že uprchlíci přicházející v poslední době již jsou schopni přijímat i místa v jiných krajích. Situací ukrajinských uprchlíků se zabývala dnes strategická skupina, která řešila začlenění žáků do českých škol, uvedl. "Jediný zásadní problém bude na území Prahy, ale teď dokončujeme lex Ukrajina dvě, který by měl pomoci tu situaci vyřešit," konstatoval Gazdík.

Kuba: Hřibovo prohlášení o uzavření centra je nekolegiálním politickým gestem

Za nekolegiální krok a politické gesto označil předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) dnešní prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), že Praha k 15. červnu uzavře své centrum pro ukrajinské uprchlíky. Hřib to zdůvodnil přetížeností hlavního města a chybějícím systémem přesunu do jiných, méně vytížených krajů. Kuba ČTK řekl, že situace v Praze je srovnatelná s jinými kraji.

"Prohlášení považuji za poměrně nekolegiální vůči ostatním krajům a hejtmanům. A to především proto, že včera (v úterý) probíhala schůzka všech hejtmanů a primátora Prahy s ministrem vnitra, na níž taková informace nepadla. Pokud pan primátor o 24 hodin později vydá takové zásadní prohlášení, je to pro mě symbol toho, že se jedná pouze o politické hry, kdy na sebe chce velmi výrazně upozornit. Přijde mi, že ten problém chce zveličovat, ne jej pracovně řešit," řekl Kuba. Dodal, že jej také zaráží, že pražský primátor touto cestou útočí na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). "Přitom Piráti i STAN loni na podzim tvořili koalici. Proto to na mě celé působí jako politické zviditelnění před podzimními komunálními volbami," uvedl.

Podle jihočeského hejtmana je situace s ubytováním ukrajinských běženců v Praze podobná jako v jiných krajích. Kuba se domnívá, že kapacity, které jednotlivé kraje a hlavní město pro tyto účely má, zatím stále dostačují. "Většina uprchlíků se ubytuje u svých příbuzných nebo známých. Samozřejmě, že v Praze jich je výrazně víc, protože je tam největší pracovní trh v republice. To znamená, že lidé z Ukrajiny tam za prací odcházeli už před válečným konfliktem a bylo jich tam výrazně více než v jiných regionech," řekl Kuba.

Dodal, že zásadní problém může nastat v září, kdy nebudou stačit volná místa v základních a mateřských školách, protože se počet uchazečů zvýší o ukrajinské děti. "Ale tohle budou řešit všechny kraje stejně. To nebude pouze záležitost Prahy, protože ve všech regionech jsou kapacity ve školách omezené," dodal jihočeský hejtman.

Hejtman Netolický: Pardubický kraj také uzavře centrum pro uprchlíky, pokud to udělá Praha

V případě, že Praha uzavře své centrum pro ukrajinské uprchlíky, udělá to i Pardubický kraj. ČTK to dnes řekl hejtman Martin Netolický (ČSSD). Úmysl Prahy, který pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) odůvodnil přetížeností hlavního města a chybějícím systémem přesunu uprchlíků do jiných, méně vytížených krajů, považuje Netolický za nekolegiální, zhoršil by podle něj situaci. Hejtman se chce vrátit k debatě o problému. Vyjádření pražského primátora ČTK shání.

"Přijímání uprchlíků z Ukrajiny a jejich registrace na krajských asistenčních centrech není izolovanou záležitostí jednoho či druhého kraje, ale otázkou komplexního řešení. Avízo uzavření asistenčního centra v Praze k 15. červnu považuji za jednoznačně nekolegiální krok," uvedl hejtman. Podle něj uzavření pražského centra nikomu nezabrání, aby do Prahy přijel, naopak se může stát, že se lidé budou po hlavním městě pohybovat bezprizorně nebo budou vysazováni ve městech, která jsou na hlavním železničním koridoru před či za Prahou. To je podle hejtmana nemyslitelné, navíc ani v Pardubickém kraji není podle něj ubytovacích kapacit nazbyt.

Mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták v tiskové zprávě v této souvislosti uvedl, že o případném uzavření Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v návaznosti na uzavření obdobného pražského centra rozhodla strategická skupina, která byla vytvořena při Bezpečnostní radě Pardubického kraje a v níž jsou i ředitelé krajských ředitelství policie a hasičů. "Nenecháme se takto silou tlačit ke zdi na základě dat, která nejsou přesná a neodpovídají realitě. Místo toho, aby probíhala konstruktivní debata," doplnil Netolický.

Podle něj by o budoucím postavení KACPU měla jednat Asociace krajů ČR s vládou. Myslí si ale, že i kdyby byl počet ukrajinských asistenčních center snížen, jedno centrum v Praze by mělo zůstat. "Protože je to hlavní město a hlavní město má i nějakou zodpovědnost a úlohu směrem do zbytku státu. Ostatně mají zdaleka nejvíce peněz z hlediska rozpočtového určení daní, takže jsou schopni mnohem lépe si s různými vícenáklady poradit než my v rámci malých regionů," řekl ČTK Netolický.

Ministr vnitra Jan Rakušan (STAN) tento týden deníku Právo řekl, že do Česka denně přijíždí průměrně tisícovka Ukrajinců, ale stejný počet jich i odjíždí. Například v neděli 29. května podle něj přijelo 1768 ukrajinských uprchlíků, naproti tomu 1783 lidí ze země vlakem odcestovalo. Na počátku rusko-ukrajinského konfliktu na konci února do země přijížděly denně tisíce lidí.

V Česku podle ministra zůstává zhruba 300.000 běženců, dočasnou ochranu ČR kvůli válce na Ukrajině udělila 361.400 lidem. Zhruba 50.000 Ukrajinců ČR opustilo. Z toho se podle Rakušana asi polovina vrátila do vlasti a druhá zamířila do jiných zemí. Přesnější údaje o tom, kolik uprchlíků v Česku zůstává, by stát mohl zjistit při zápisech do škol.

Pražský magistrát uzavře centrum pro uprchlíky ve Vysočanech

Pražský magistrát uzavře k 15. červnu centrum pro ukrajinské uprchlíky ve Vysočanech. Důvodem je přetíženost hlavního města a chybějící systém přesunu do jiných méně vytížených krajů. Centrum bude uzavřeno na dobu neurčitou, a to dokud vláda nepředstaví systém přerozdělování uprchlíků, nebo se nevyrovná zátěž mezi kraji. Po dnešním jednání magistrátního krizového štábu to oznámil primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

"Kapacity v Praze jsou dávno překročeny. Jediný manažerský nástroj, který nám zbývá, je zavřít KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) a přesměrovávat uprchlíky do jiných krajů, kde ta kapacita ještě je," řekl Hřib.

Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků, kterých je podle primátora až čtyřikrát více než v některých dalších krajích. KACPU, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes 90.000 lidí. Kvůli velkému množství převážně romských uprchlíků z Ukrajiny přebývajících na pražském hlavním nádraží musela být vybudována stanová městečka v Troji a Malešicích.

Hřib vytkl vládě, že nevytvořila systém přerozdělování uprchlíků. Městu se podle něho sdělují pouze důvody, proč systém nelze vytvořit, namísto návrhů konkrétních kroků. Centrum tak bude uzavřeno do doby, než magistrát podle primátora zjistí,, že se vyrovnává zátěž mezi kraji a že vláda stanovila dostatečně motivační kroky, které přimějí uprchlíky k přestěhování. "Jakmile se to objeví na stole, krizový štáb zasedne a projedná to," řekl.

Praha trpí tím, že na rozdíl od některých měst nemůže nedostatek ubytovacích míst řešit přesunem uprchlíků do svého bezprostředního okolí, neboť ve Středočeském kraji místa rovněž chybí. Potvrdily to podle Hřiba vládní analýzy i analýza organizace Člověk v tísni. Uprchlíky o uzavření centra a o tom, aby cestovali do jiných krajů než do Prahy, bude město informovat již ve vlacích.

Hlavní město si nyní udělá analýzu současných ubytovacích míst, zda budou provozovatelé ochotni uprchlíky dál ubytovávat i poté, kdy skončí vládou daná tříměsíční lhůta, během níž mají kraje povinnost se o uprchlíky postarat. Město nyní připlácí na ubytování ke státnímu příspěvku 140 korun ze svého rozpočtu, což by po skončení lhůty přestalo dělat. "Nechceme podnikat ukvapené kroky a chceme to pořádně promyslet, proto si uděláme analýzu," řekl Hřib.