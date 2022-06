Rakušan chce, aby starostové obcí měli povinné krizové bezpečnostní školení

Moravská Nová Ves (Břeclavsko) - Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) chce zavést pro starosty obcí povinnost absolvovat po nástupu do funkce krizové bezpečnostní školení. Řekl to ČTK v Moravské Nové Vsi při příležitosti ročního výročí od tornáda, které loni na jižní Moravě poničilo 1200 domů a vyžádalo si šest životů. Zároveň chce po republice zřídit centra bezpečnosti, kde by se mládež i dospělí učili, jak postupovat v krizových situacích. Ministerstvo hodlá mít do konce roku 2023 hotové zjednodušení krizové legislativy, kdy by starostové dostali takzvané checklisty s postupem například u povodní, živelných katastrof nebo pandemií.

Podle Rakušana je potřeba se zamyslet nad tím, jak funguje systém včasného varování, jak jsou zpracovávaná data od hydrometeorologického ústavu a podobně. "Je potřeba si včasně identifikovat varování na úrovni mezi krajem a jednotlivými obcemi, zda jsou informace předávané. Z vlastní starostovské zkušenosti vím, že když jsme jako obec s rozšířenou působností dělali krizové bezpečnostní školení, přijela třetina starostů," řekl Rakušan. Právě to by chtěl změnit. "Viděl bych to jako povinnost starostů po nástupu do funkce projít velmi podrobným školením krizového managementu, aby věděli, kam volat, co dělat," řekl ministr, bývalý starosta Kolína. Povinnost pro starosty chce zabudovat právě do krizové legislativy.

Dále by chtěl zlepšit připravenost obyvatel na krizové situace. "V Karlovarském kraji je centrum bezpečí, kterým prochází mládež a dospělí a učí se reagovat na krizové situace. My bychom chtěli projekt po celé České republice, kde by bylo čtyři pět center, aby lidé přívětivým způsobem procházeli krizovou přípravou," uvedl Rakušan.

Řekl, že ministerstvo na zjednodušení krizové legislativy pracuje, má být hotové do konce roku 2023. Vzniknou takzvané checklisty, na kterých budou mít starostové napsáno, co mají v krizové situaci, jako jsou povodně, tornádo, ale i epidemie, dělat v prvních deseti minutách, v první hodině, v prvním dni. "Na to pak mohou navazovat dlouhé plány a konzultace například s hasiči. Checklist ale bude obsahovat prvních pět deset kroků, které potřebuje člověk vědět v krizi," dodal Rakušan.

Tornádo o rychlosti více než 300 kilometrů za hodinu se Břeclavskem a Hodonínskem prohnalo přesně před rokem. Nejvíce zasáhlo Hrušky a Moravskou Novou Ves na Břeclavsku, Mikulčice a Lužice na Hodonínsku a hodonínskou část Pánov. Zemřelo šest lidí, zničeno bylo 1200 domů, z nichž 200 muselo k zemi.