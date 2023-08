Rakušan: Česko usiluje o to, aby měla Ukrajina v Praze velvyslance

Praha - Česko usiluje o to, aby měla Ukrajina v Praze plnohodnotného velvyslance. Post není obsazený déle než rok poté, co se poslední velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis přesunul na post náměstka ukrajinského ministra zahraničí. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) doufá, že velvyslanec v Česku bude během týdnů až měsíců, řekl dnes v pořadu Partie na CNN Prima News.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) podle Rakušana napsal opakovaně dopis svému protějšku Dmytru Kulebovi, aby Ukrajina situaci rychle řešila. "Stejnou informaci jsem předával skrz prezidenta Petra Pavla. Doufáme, že reakce ukrajinské strany bude v řádu týdnů nebo měsíců," uvedl Rakušan v Partii.

Důvodem dlouhé absence ukrajinského velvyslance v Praze je podle Rakušana to, že řada tamních kvalitních diplomatů zůstává kvůli pokračující ruské invazi na Ukrajině. "Koncentrují se na domácí politiku," vysvětlil. Perebyjnise odvolal z funkce loni v červenci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Po návratu na Ukrajinu se stal náměstkem šéfa diplomacie.

Další z hostů Partie Tomio Okamura (SPD) míní, že Česko je pro Ukrajinu na vedlejší koleji. Pokud by to tak nebylo, velvyslanec by tu už dávno byl, konstatoval. Situaci přirovnal k českým vztahům s Tchaj-wanem, kam v posledních letech zamířily špičky českého Parlamentu, tamní výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ale hodlá umístit svou první evropskou továrnu do Německa, ačkoliv podle Okamury udržuje lepší vztahy s Čínou.