Rakušan bude s Vondráškem řešit zákroky policie na mítincích Babiše

Praha - Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se dnes odpoledne sejde s policejním prezidentem Martinem Vondráškem kvůli chování policistů na politických mítincích bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Kritiku veřejnosti vyvolal například zákrok v Borovanech, při němž neuniformovaní policisté zaklekli na školáka, který odnesl Babišovi reproduktor, či zásah rovněž neuniformovaných policistů v Českém Krumlově. Rakušan minulý týden oznámil, že bude požadovat prošetření zásahů, kázeňské postihy pro chybující policisty nebo viditelné označení policistů na podobných akcích.

Premiér Petr Fiala (ODS) kvůli zákroku v pátek požádal Rakušana a ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radima Dragouna, aby chování policistů na politických mítincích v jižních Čechách prověřili. Události označil za znepokojující. Mluvčí inspekce Ivana Nguyenová následně potvrdila, že GIBS spis s informacemi o zákroku převzala. I Vondrášek na páteční tiskové konferenci uvedl, že spis policie předala inspekci. Ohledně zákroků nechce činit předčasné soudy, jihočeské policisty ale zároveň nechce omlouvat.

Na incident v Borovanech upozornil server Respekt. Policisté školáka odvezli na služebnu, jeho matku podle serveru odmítli vzít s sebou. Jeden ze zasahujících policistů měl mít navíc v průběhu setkání na hlavě kšiltovku s heslem Babišovy kampaně. V Českém Krumlově zase policisté z akce odvedli ženu protestující proti Babišovi do neoznačeného auta a odvezli ji na služebnu. Policie k tomu uvedla, že žena policistu v civilu napadla. Ona sama řekla deníku Forum24, že udeřila muže, který do ní během akce strkal, aniž věděla, že jde o policistu v civilu. V tomto případě se bude zásahem podle Vondráška zabývat úřad vnitřní kontroly policejního prezidia, závěrečnou zprávu by měl předložit do konce příštího týdne.

Vondrášek bude mít dnes ráno také prostřednictvím videokonference jednání s krajskými a územními policejními řediteli, kde bude mimo jiné apelovat na to, aby na shromážděních převládala služba uniformované policie a antikonfliktních týmů a aby se rizikovějších shromáždění účastnil i úřad vnitřní kontroly policie.