Rakušan: Babiš by se měl omluvit, že označil Kovářovou za bestii

Praha - Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan bude v úvodu dnešní schůze Sněmovny žádat premiéra Andreje Babiše (ANO), aby se omluvil poslankyni STAN Věře Kovářové za to, že ji označil jako bestii. Babiše při tom zachytila Česká televize, když se minulé pondělí kabinet společně přesouval na zámek do Lán na oběd s prezidentem Milošem Zemanem. Rakušan novinářům řekl, že Babiš se chová jako hulvát a nemá úctu k ženě a poslankyni.

Kovářová před odjezdem kabinetu do Lán asi deset minut rozmlouvala s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). Předala mu seznam obcí, které potřebují peníze na rozšíření kapacity mateřských a základních škol. "Tady ta bestie, co mě tam odchytila, ty školy a školky, no a já nevím, kde to vzala," řekl Babiš poté na záznamu, kde mluví s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Rakušan řekl, že s Babišem měl na středu domluvnou schůzku k souboru legislativních návrhů, která vypracovali Starostové v rámci svého balíčku pro jednoduchý stát. Kabinet na posledních dvou schůzích ke všem předlohám zaujal negativní stanovisko. "Ale nevím, jestli se schůzka uskuteční, dnes premiéra vyzvu k omluvě," řekl.

"Domnívám se, že toto snad vadí i lidem, kteří AB podporují, že se chová jako hulvát, neslušně a nemá žádnou úctu k ženě a poslankyni Parlamentu. Místo, aby ocenil, že odvedla velký kus práce za vládu, místo toho ji nazývá těmito slovy," uvedl Rakušan. Premiér by se podle něj neměl omluvit jen na plénu, ale za Kovářovou přijít také osobně.

Poslanci rozhodnou o zpřísnění trestních sazeb za týrání zvířat

Poslanci by dnes měli rozhodnout o senátní snaze zpřísnit trestní sazby za týrání zvířat a zrušit nulovou toleranci alkoholu u cyklistů na cyklostezkách. Na programu jsou i další předlohy, které dolní komoře vrátil Senát. Březnová schůze Sněmovny začne odpoledne.

Zpřísnění trestních sazeb za týrání zvířat vrátili senátoři do hry poté, co je poslanci na prosincové schůzi neschválili. Tentokrát by je dolní komora podpořit mohla. Mírnou toleranci alkoholu u cyklistů výhradně na cyklostezkách chce horní komora připojit k novele o liberalizaci podmínek pro taxislužby. V minulosti Sněmovna obdobné, byť širší senátní snahy zamítla.

Poslanci by měli hlasovat také například o rozšíření působnosti nynějšího fondu bydlení, o podmínkách činnosti turistických průvodců a o odškodňování následků povinného očkování dětí. Senátoři chtějí, aby stát hradil také bolestné a ztrátu výdělku.

Navrhovaný program schůze se může měnit. Aspoň část opozice by mohla žádat o debatu například o situaci na ministerstvu práce a sociálních věcí v souvislosti s informačními systémy nebo o preventivních opatřeních kvůli novému koronaviru.

Veřejnost nebude tentokrát moci sledovat schůzi Sněmovny z galerie, která je pro ni v jednacím sále vyhrazena. Galerie bude kvůli riziku šíření nového typu koronaviru uzavřená.