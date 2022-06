Rakušan: Až 77 000 uprchlíků z Ukrajiny si již našlo práci

Praha - Skoro 77.000 Ukrajinců, kteří museli do Česka uprchnout před ruskou invazí, si již našlo práci. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) to svědčí o tom, že uprchlíci do Česka nepřicházejí zneužívat sociální systém, ale že zde chtějí žít. Rakušan to dnes řekl na tiskové konferenci k mezinárodnímu dni uprchlíků, který připadá na 20. června. Podle odhadu úřadů nyní pobývá v Česku asi 280.000 až 300.000 uprchlíků, převážně žen s dětmi. Za téměř čtyři měsíce trvání války dostalo v Česku víza dočasné ochrany 378.104 uprchlíků z Ukrajiny. Přesný počet běženců nelze určit, někteří z Česka odjíždějí do jiných zemí nebo se vracejí domů.

"Je to číslo, které svědčí o tom, jací lidé sem přicházejí. Svědčí to o tom, že ti lidé nepřicházejí zneužívat nějaký sociální systém, ale ti lidé sem přicházejí žít a zahájit tady etapu nějakého svého životního příběhu, a všichni doufají, nebo drtivá většina z nich, že ta etapa skončí. Že v jejich zemi skončí válka," řekl Rakušan k počtu uprchlíků, kteří si našli práci.

Ministerstvo vnitra podle něj 69 neziskovým organizacím a Jihomoravskému kraji v rámci dotací zaměřených na uprchlíky s vízy dočasné ochrany vyplatilo 100 milionů korun, dalších 41 milionů korun získaly obce.

Podle Rakušana nyní začíná fungovat evropský jednotný informační systém, ve kterém bude možné hledat, zda uprchlík, který se zaregistroval v jednom ze států EU, reálně nežije v jiné zemi. K přehledu o tom, kde se uprchlíci nacházejí podle ministra pomohou i zápisy dětí do škol.

Nejvíce uprchlíků zůstává v Praze. Vedení města rozhodlo kvůli přeplněnosti metropole a nedostatečným kapacitám o uzavření Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které odbavilo od začátku války na Ukrajině téměř 100.000 uprchlíků. Uzavřeno bylo minulý čtvrtek. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se v pátek s premiérem Petrem Fialou (ODS) domluvili, že vznikne soubor opatření, která budou motivovat uprchlíky k přesunu do méně vytížených obcí.

Relokační mechanismy bude podle Rakušana ještě tento týden řešit strategická skupina. Způsoby, jak motivovat uprchlíky, aby se ubytovali v jiném kraji než v Praze, chce ministr vnitra představit příští týden.

Rakušan také upozornil, že za poslední tři roky, tedy ještě předtím, než Rusko 24. února napadlo Ukrajinu, přišlo do Česka legálně přes 100.000 cizinců. Celkový počet cizinců v Česku už podle něj překonal milion.

ČTK vysílala od 16:30 živě TK ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové při příležitosti Mezinárodního dne uprchlíků. TK se zúčastnili i zástupci neziskového sektoru, kteří pomáhají s uprchlickou vlnou v souvislosti s válkou na Ukrajině.

