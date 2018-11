Kolín - Kolínská automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) je zásadním zaměstnavatelem v regionu. Automobilový průmysl v Kolíně má tradici a výroba by zde proto měla pokračovat, řekl ČTK kolínský starosta Vít Rakušan (Změna pro Kolín) v reakci na spekulace o plánovaném ukončení spolupráce automobilky PSA a Toyota ve výrobě malých vozů v jejich společném kolínském závodě.

Francouzská PSA Group se podle listu Les Echos s Toyotou rozhodly, že do roku 2021 ukončí společnou výrobu malých aut. Toyota pak v rámci dohody koupí podíl PSA v jejich společném závodě TPCA v Kolíně. Mluvčí TPCA Tomáš Paroubek na dotaz ČTK odkázal na oficiální vyjádření obou automobilek, že oba partneři jsou v současnosti ve fázi hodnocení a nic není rozhodnuto.

Oficiální zprávy o současné situaci nemá ani Rakušan. "Měli bychom mít v horizontu 14 dní jednání s TPCA, takže já zatím na ty spekulativní informace reagovat nebudu. My jednání máme, míváme je v pravidelných intervalech, vedení (automobilky) mělo zájem se setkat se staronovým vedením Kolína. Očekávám, že v průběhu těch 14 dnů dostaneme informace," řekl Rakušan.

Podle něj je TPCA pro Kolínsko zásadním zaměstnavatelem, zaměstnává více než 2500 lidí. "My do toho nemáme příliš co mluvit, nicméně to, aby automobilka pokračovala, respektive aby tady stále byla vytvořena pracovní místa, to pro region rozhodující je. Jakýkoliv sociální otřes spojený s odchodem důležitého zaměstnavatele není příjemný pro žádný region," uvedl starosta.

Konec spolupráce automobilek podle Rakušana nemusí nutně znamenat konec pracovních příležitostí. "Já bych v tuto dobu skutečně počkal na oficiální informace a nemaloval čerta na zeď. Pro nás samozřejmě automobilový průmysl tradici má, ti lidé se to naučili v nejrůznějších pracovních pozicích, mělo by smysl, aby ta výroba tady pokračovala," řekl.

Oficiální informace o možném ukončení spolupráce PSA a Toyoty nemají ani odbory. "Veškeré informace jsou z tisku, oficiální informace je taková, že zatím ještě není dohoda o budoucnosti," řekl ČTK předseda odborové organizace KOVO Ivo Navalaný.

Podle Navalaného zatím nelze odhadnout případné dopady ukončení spolupráce obou automobilek na TPCA. "Bavíme se o tom, co by se stalo za nějaké dva až tři roky. Hrozně záleží na tom, jaká bude situace na trhu s automobily, jaká bude pracovní situace tady v České republice, jestli bude krize, nebo bude pokračovat konjunktura," řekl.

Podle Navalaného bude záležet na tom, zda v závodě zůstane jedna ze dvou automobilek, nebo se závod prodá jiné firmě. Bude-li v Kolíně působit jeden ze dvou současných partnerů, ovlivní počet potřebných pracovních míst to, jaké modely se budou v Kolíně vyrábět a v jakém množství. "Když budeme mít co vyrábět, budeme potřebovat všechny stávající zaměstnance, možná i víc. Nikdo ale neví, jaké modely se budou dělat a v jakých kusech," řekl Navalaný.

Na situaci může mít podle něj vliv také brexit. Na tom se shodli i ekonomové oslovení ČTK. Toyota by mohla po převzetí části kolínského závodu TPCA od PSA posílit své výrobní kapacity v EU po brexitu. Odchod Velké Británie z unie totiž může automobilce zkomplikovat vývoz aut vyrobených na britských ostrovech do Evropy. Toyota má ve velké Británii od roku 1992 dva výrobní závody.

Odbory podle Navalaného nemají na konečné rozhodnutí automobilek vliv. "My se samozřejmě snažíme v rámci ČR zajistit veškeré informace a veškerou budoucnost, ale toto je specifická situace, protože jde o dvě společnosti, každá matka sídlí někde jinde a opravdu je to na dohodě mezi těmi dvěma centrálami. My se bohužel už jen dozvíme výsledek. My jsme projekt, nejsme mateřský závod ani PSA, ani Toyoty," řekl Navalaný.

Automobilka vyrábí malé vozy Peugeot, Citroën a Toyota. Kapacita závodu je 330.000 vozů ročně, což je strop, kterého závod dosáhl v roce 2009.