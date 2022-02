Rakouští lyžaři vyhráli na OH závěrečný paralelní závod družstev

Peking - Rakouští lyžaři vyhráli olympijskou paralelní soutěž smíšených družstev. Ve finále závodu, který se ve středisku Jen-čching uskutečnil s denním zpožděním kvůli silnému větru, porazili Německo a navázali na stříbro z premiéry této disciplíny pod pěti kruhy v Pchjongčchangu. Johannes Strolz získal na hrách v Pekingu po triumfu v kombinaci druhé zlato, navíc má i stříbro ze slalomu.

Bronz vybojovali mistři světa Norové, kteří v duelu o třetí místo porazili tým USA. Americká hvězda Mikaela Shiffrinová tak vyšla na olympijských hrách z pěti startů nečekaně medailově naprázdno. "Prožila jsem tady hodně jiných zklamání, ale na dnešní den bude ráda vzpomínat," řekla Shiffrinová, která na hrách nedokončila slalom, obří slalom ani kombinaci.

České kvarteto Elese Sommerová, Kryštof Krýzl, Tereza Nová, Jan Zabystřan vypadlo v úvodním kole po prohře s Francií 1:3. Jediný bod týmu zajistil Zabystřan, který získal cenný skalp Mathieua Faivreho. Čestný úspěch zaznamenal už za rozhodnutého stavu, bronzového medailistu z obřího slalomu porazil o 11 setin.

Osmifinálový duel zahájila v českých barvách Sommerová porážkou s Tessou Worleyovou. Krýzl pak svedl těsný souboj s Alexisem Pinturaultem, vyrovnat ale nedokázal. Nová v závěru jízdy s Coralií Frasseovou Sombetovou upadla a Francie získala potřebný třetí bod k postupu do čtvrtfinále.

Rakouský tým, v němž vedle Strolze závodili Stefan Brennsteiner, Katharina Liensbergerová a Katharina Truppeová, měl jako nejvýše nasazený v úvodním kole volný los. Ve čtvrtfinále Rakušané zahájil tažení za zlatem výhrou 3:1 nad Slovinskem, v semifinále vyřadili díky rychlejším časům Nory.

"Vždycky jsme věřil, že jsem schopen jezdit na vrcholné úrovni, ale získat tři olympijské medaile je nad všechna moje očekávání. Na to jsem nikdy nepomyslel. Je to sen. Po zlatu z kombinace jsem se uvolnil a jezdil pro radost. A dnes jsme byli skvělý tým," řekl Strolz. "Není snadné bojovat pro tým, tlak se násobí, ale zvládli jsme to a jsem nadšená," radovala se Liensbergerová.

Němečtí lyžaři ziskem stříbra na poslední chvíli odvrátili hrozbu, že na druhých olympijských hrách za sebou skončí v alpských disciplínách bez medaile. V prvním kole vyřadili vicemistry světa Švédy, ve čtvrtfinále si poradili s obhájci olympijského zlata Švýcary a v semifinále porazili USA.

Poslední olympijský závod ve sjezdovém lyžování na hrách v Pekingu se měl původně uskutečnit v sobotu, po dvou odkladech kvůli mimořádně silnému větru ho ale pořadatelé nakonec přeložili na dnešek. Opět sice v Jen-čchingu hodně foukalo, navzdory prudkým poryvům se ale mohlo jet.

Paralelní závod družstev: 1. Rakousko (Truppeová, Brennsteiner, Liensbergerová, Strolz), 2. Německo (Dürrová, Rauchfuss, Aicherová, Schmid, Strasser), 3. Norsko (Stjernesundová, Haugan, Tvibergová, Solheim), 4. USA, 5. Francie, 6. Švýcarsko, 7. Slovinsko, 8. Itálie, 9. Kanada, 10. Polsko, ...14. ČR (Sommerová, Krýzl, Nová, Zabystřan).