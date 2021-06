Břeclav/Sankt Pölten (Rakousko) - Rakouskému záchranáři, který zasahoval v noci na dnešek v tornádem zpustošené obci Hrušky, se naskytly "zdrcující scény". Jen několik hodin poté, co se živel prohnal částí jižní Moravy, byl již Patrick Wolfram s dalšími kolegy z rakouského Červeného kříže na místě, aby pomáhal při ošetřování zraněných. "Domy a infrastruktura byly zcela zničeny," vylíčil dnes své zážitky agentuře APA.

"Člověk to zná jen ze Spojených států, z klasických oblastí hurikánů," řekl dobrovolný pracovník Červeného kříže a vedoucí stanice ve městě Laa an der Thaya nedaleko české hranice. Teď se ale katastrofa udála takříkajíc před jeho vlastními dveřmi. "Nechci si představovat, kdyby se to stalo o pár kilometrů dál vzdušnou čarou," dodal.

Wolframa a jeho kolegy zalarmovali ve čtvrtek přesně v 19:28. O chvíli později už byli se dvěma vozy na cestě, aby "zjistili situaci". Kvůli výpadku mobilní sítě byla již jen navigace na místo náročná. Po příjezdu kontaktovali české záchranáře. "Situace byla hodně nepřehledná," přesto podle Wolframa bylo hned jasné, že "bude zapotřebí poslat více záchranářů". Z Dolních Rakous přijelo nakonec celkem 40 sanitek.

Rakušané zřídili jedno ze čtyř ošetřovatelských míst, která sloužila mimo jiné jako třídírny pacientů podle závažnosti jejich poranění. "Těžce zraněné ošetřovali čeští kolegové. My jsme měli ošetřovat a odvážet lehce a středně těžce zraněné," vylíčil Wolfram.

Zranění k záchranářům proudili zejména zpočátku "ze všech stran", později příliv ustal a asi jednu hodinu po půlnoci Wolfram s kolegy zásah ukončili a s pochmurnými myšlenkami se vydali na cestu domů.

Wolfram v této souvislosti vyzdvihuje obecně "velmi úzkou" spolupráci s českými záchranáři. Zásah probírali s rakouskými kolegy už na zpáteční cestě, vyhodnocovat jej budou ještě na sobotní on-line poradě.

Podle něj se ukazuje, "jak efektivně dokáže Červený kříž v Dolních Rakousech zasahovat". To, že ve čtvrtek večer bylo k dispozici v úhrnu přes 100 lidí, označil za úctyhodné. "Mnoho z nich jde už v pátek (dnes) zase do své normální práce. Kávovary pojedou na plné obrátky," dodal.