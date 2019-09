Rakouský tisk předpokládá, že Kurz vytvoří vládu se Zelenými

Vídeň - Předseda Rakouské lidové strany (ÖVP) Sebastian Kurz sice zvítězil v nedělních parlamentních volbách, nyní ho ale čeká úkol možná ještě náročnější. V reakci na výsledek hlasování to napsal rakouský tisk. Většina komentátorů považuje za nejpravděpodobnější variantu, že v Rakousku vznikne koaliční vláda Kurzových lidovců a Zelených. Cesta k ní ale podle listů nebude jednoduchá.

Podle listu Der Standard čeká Kurze nyní "zatěžkávací zkouška". "Triumfujícího vítěze voleb voličky a voliči odměnili za práci v době dobré hospodářské situace. Výkon německého hospodářství, na kterém je Rakousko silně závislé, ale klesá. Obchodní válka mezi USA a Čínou začíná mít své následky. Klimatická krize vyžaduje rychlá rozhodnutí. Na to Rakousko potřebuje stabilní vládu," stojí v komentáři rakouského listu.

Nejsnadnější by podle Der Standard pro Kurze bylo sestavit vládu se Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ), která ale utrpěla "volební debakl". Těžká by byla i spolupráce se sociálními demokraty (SPÖ), kteří navíc musí nejdřív zpracovat svou volební porážku. Menšinová vláda by Kurze vystavila rozmarům parlamentu a na většinovou koalici s NEOS volební zisk malé liberální strany nestačí. Podle listu Der Standard tak zůstává jediná možnost: koalice ÖVP a Zelených. "Příští týdny ukážou, zda je (Kurz) jen velmi úspěšným předvolebních stratégem, nebo i státníkem".

Také podle komentáře rakouského listu Die Presse nezbývá nyní jiná možnost než "koalice vítězů", tedy lidovců, kteří získali asi 37 procent hlasů, a Zelených, kteří po dvou letech mimo parlament dosáhli na 14 procent. Právě těmto dvěma stranám podle Die Presse "jako jediným voliči věří, že dokážou učinit potřebné změny".

Svobodní budou nyní zaměstnáni sami sebou, rány sociálních demokratů jsou příliš čerstvé a jejich nedůvěra k lidovcům z dob nedávné velké koalice se v průběhu předvolebního boje příliš nezmenšila, napsal v komentáři další rakouský list Kurier. Také podle něj je proto nejpravděpodobnější, že Kurz, o kterém všichni ví, že není žádný hazardér, vstoupí do jednání o stabilní koalici právě se Zelenými.

Také podle komentáře bulvárního listu Kronen Zeitung koalice lidovců a svobodných, o které se ještě v neděli dopoledne psalo jako o nejpravděpodobnějším povolebním uspořádání, "v neděli večer definitivně zemřela".