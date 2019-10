Rakouský prezident pověřil lidovce Kurze sestavením vlády

Vídeň - Rakouský prezident Alexander Van der Bellen dnes pověřil předsedu Rakouské lidové strany (ÖVP) Sebastiana Kurze sestavením vlády. Informovala o tom agentura APA. Kurzovi lidovci jasně zvítězili v předčasných volbách, které se konaly 29. září. Kurz má teď nakročeno k tomu, aby se v 33 letech stal už podruhé kancléřem.

Dnes dostal Kurz pověření k sestavení nové vlády po přibližně hodinovém rozhovoru s hlavou státu. Van der Bellen po jednání konstatoval, že při rozhovorech s šéfy stran v posledních dnech nabyl dojmu, že lidová strana bude schopna vládu vytvořit.

Kurz nyní zahájí předběžná jednání s předsedy ostatních stran, a to v pořadí určeném jejich ziskem ve volbách do Národní rady z 29. září, uvedla APA. Kurzovi se přitom otvírají hned tři možnosti vytvoření koaliční vlády dvou stran. Většinový kabinet by vytvořil se sociálními demokraty (SPÖ), s protiimigračními Svobodnými (FPÖ) i se Zelenými. Právě poslední možnost je nyní zmiňována patrně nejčastěji, ačkoli je dosud nevyzkoušená.

Van der Bellen, který dříve vedl rakouské Zelené, po schůzce s Kurzem zdůraznil, že příští vláda by měla ve své agendě klást důraz hlavně na hrozící klimatickou katastrofu. Jako další priority uvedl oblasti justice a bezpečnosti. "V rámci procesu utváření vlády budu velkou váhu přikládat svědomitému obsahovému, politickému a personálnímu přístupu k bezpečnostním a justičním otázkám," zdůraznil rakouský prezident. Kromě toho vyjádřil přání, aby v nové vládě měly velký podíl ženy.

Kurz si dal za cíl zlepšit politickou kulturu v zemi po volební kampani, která byla podle něj "místy velmi špinavá", či vytvořit stabilní a akceschopnou vládu. Za její priority dnes na prvním místě označil schopnost vypořádat se s hrozící hospodářskou recesí a dále pokračovat ve snižování daňového břemene. Jako třetí prioritu uvedl boj proti ilegální migraci a až na čtvrtém místě Kurz jmenoval boj proti změnám klimatu, což prezident označil za největší výzvu.

"Učiním vše pro to, abych tuto zemi, naše krásné Rakousko, vedl k dobré budoucnosti," slíbil Kurz na závěr společného vystoupení s prezidentem.

Rakouská lidová strana získala ve volbách 37,5 procenta hlasů a ve 183členné Národní radě obsadí 71 křesel. Na druhém místě skončili sociální demokraté s 21,2 procenta hlasů a ziskem 40 křesel, což je nejhorší výsledek této strany od konce druhé světové války.

Výrazně propadla ve srovnání s předchozím hlasováním Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která dostala 16,2 procenta hlasů. Právě kvůli FPÖ se předčasné volby musely konat. Koaliční vláda, ve které strana spolupracovala s Kurzovými lidovci, letos v květnu skončila kvůli aféře bývalého předsedy Svobodných Heinze-Christiana Stracheho.

Zelení získali 13,9 procenta hlasů a do parlamentu vyšlou 26 poslanců. Nejlepší výsledek v dosavadní historii zaznamenala také liberální strana NEOS, která dostala 8,1 procenta hlasů a bude mít 15 poslanců.