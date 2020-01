Rakouský prezident jmenoval Kurzovu vládu lidovců a Zelených

Nová vláda Rakouské lidové strany (ÖVP) a Zelených dnes do rukou prezidenta Alexandera Van der Bellena (vlevo) složila slavnostní přísahu.

Nová vláda Rakouské lidové strany (ÖVP) a Zelených dnes do rukou prezidenta Alexandera Van der Bellena (vlevo) složila slavnostní přísahu. ČTK/AP/Ronald Zak

Vídeň - Nová vláda Rakouské lidové strany (ÖVP) a Zelených dnes do rukou prezidenta Alexandera Van der Bellena složila slavnostní přísahu. V jejím čele stane třiatřicetiletý Sebastian Kurz, který bude nejvyšší vládní post zastávat již podruhé. Je to poprvé, co se rakouští Zelení budou podílet na spolkové vládě. Sedmnáctičlenný kabinet přichází s ekologickým programem i plánem přísnější kontroly migrace a integrace cizinců.

Fotogalerie

Prezident podle agentury DPA řekl, že Rakušané i on sám mají od nové koalice "velká očekávání". Vláda by se měla "plynule, klidně a svědomitě" pustit do práce a starat se zejména o důvěru lidí. "Tato důvěra není samozřejmá," uvedl prezident a bývalý šéf strany Zelených Van der Bellen.

Strany o vytvoření koalice vyjednávaly téměř tři měsíce od předčasných voleb, které se uskutečnily 29. září. Minulý týden oznámily uzavření dohody a představily programové priority. Ty zahrnují cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040, snížit daně či důrazněji prosazovat integraci cizinců do rakouské společnosti.

Stejně jako předchozí rakouské vlády bude i Kurzův druhý kabinet odpůrcem jaderné energetiky. Programové prohlášení hovoří o nutnosti bránit diplomatickou cestou výstavbě či rozšíření jaderných elektráren zejména v sousedních zemích, tedy včetně Česka.

Předseda lidovců Kurz se stane kancléřem již podruhé, jeho předchozí kabinet se loni rozpadl po necelém roce a půl kvůli korupční aféře předsedy koaliční Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinze-Christiana Stracheho.

Kurzova ÖVP, která drtivě vyhrála zářijové parlamentní volby, bude mít ve vládě jasnou převahu. Kromě funkce kancléře bude mít jednoho státního tajemníka a deset ministerstev, včetně resortu financí, obrany, vnitra a zahraničí. Zeleným připadnou čtyři pozice ministrů a jednoho státního tajemníka. Poprvé budou mít ve vládním týmu početní převahu ženy.