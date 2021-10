Rakouský prezident jmenoval kancléřem diplomata Schallenberga

Vídeň - Novým rakouským kancléřem se stal dosavadní ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Dnes jej do funkce oficiálně jmenoval prezident Alexander Van der Bellen. V čele rakouské vlády 52letý Schallenberg nahradí Sebastiana Kurze, který odstoupil po korupční aféře. Na uprázdněné místo šéfa rakouské diplomacie usedl dosavadní velvyslanec v Paříži Michael Linhart, informovala agentura APA.

Kancléř a šéf Rakouské lidové strany (ÖVP) Kurz podal demisi v sobotu poté, co ho začalo vyšetřovat státní zastupitelství kvůli podezření, že v roce 2016 nechal za peníze daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného míněni zfalšované v Kurzův prospěch. To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády. Obviněno je i několik jeho nejbližších kolegů, všichni včetně Kurze obvinění popírají.

Svého blízkého spolupracovníka Schallenberga navrhl za svého nástupce sám Kurz. Zelení, kteří na spolkové úrovni tvoří s ÖVP vládní koalici, Kurzovo oznámení uvítali a potvrdili ochotu pokračovat s lidovci ve vládním angažmá.

Van der Bellen vyzval při dnešní slavnostní inauguraci nového kancléře a rovněž přítomného vicepremiéra Wernera Koglera z řad Zelených, aby pokračovali v koaličním projektu a zároveň obnovili důvěru občanů v politiku.

Třiašedesátiletý Linhart se narodil v Ankaře, post velvyslance v Paříži zastává od roku 2018. Předtím pracoval čtyři roky na rakouském ministerstvu zahraničí coby generální tajemník. V minulosti byl rovněž zahraničněpolitickým poradcem lidoveckého exkancléře Wolfganga Schüssela.