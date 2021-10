Rakouský prezident jmenoval kancléřem diplomata Schallenberga

Vídeň - Novým rakouským kancléřem se stal dosavadní ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Dnes jej do funkce oficiálně jmenoval prezident Alexander Van der Bellen. V čele rakouské vlády 52letý Schallenberg nahradí Sebastiana Kurze, který odstoupil po korupční aféře. Na uprázdněné místo šéfa rakouské diplomacie usedl dosavadní velvyslanec v Paříži Michael Linhart, informovala agentura APA.

Kancléř a šéf Rakouské lidové strany (ÖVP) Kurz podal demisi v sobotu poté, co ho začalo vyšetřovat státní zastupitelství kvůli podezření, že v roce 2016 nechal za peníze daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného míněni zfalšované v jeho prospěch. To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády. Obviněno je i několik jeho nejbližších kolegů, všichni včetně Kurze obvinění popírají. Z pozice kancléře se Kurz přesunul do čela poslaneckého klubu lidovců, zůstává také v čele ÖVP.

Svého dlouholetého blízkého spolupracovníka Schallenberga navrhl za svého nástupce sám Kurz. Kritici nového kancléře proto tvrdí, že za něj bývalý předseda vlády Kurz bude rozhodovat. Sám Schallenberg dnes podle APA řekl, že počítá s "úzkou spoluprácí" s Kurzem. Ten však jednoznačně odmítl, že bude působit v roli "stínového kancléře".

Zelení, kteří na spolkové úrovni tvoří s ÖVP vládní koalici, vyzvali Kurze k rezignaci. Jeho rozhodnutí odstoupit uvítali a potvrdili ochotu pokračovat s lidovci ve vládním angažmá.

Van der Bellen vyzval při dnešní slavnostní inauguraci nového kancléře a rovněž přítomného vicepremiéra Wernera Koglera ze strany Zelených, aby pokračovali v koaličním projektu a zároveň obnovili důvěru občanů v politiku. Již v neděli se prezident omluvil veřejnosti za dojem, který v uplynulých měsících vyvolal obsah v médiích zveřejněných zpráv posílaných Kurzem. V nich bývalý kancléř zastává místy opačné názory, než které sděloval navenek, a provádí cynické zákulisní dohody, uvedla agentura Reuters.

Schalleberg se narodil v roce 1969 ve švýcarském Bernu do staré šlechtické rodiny. Ministrem zahraničí se stal v roce 2019. V této pozici podporoval Kurzův odmítavý postoj vůči nelegální migraci i místy kritická vyjádření exkancléře na adresu Evropské unie a dosluhující německé kancléřky Angely Merkelové, všímá si agentura DPA.

Třiašedesátiletý nový ministr zahraničí Linhart se narodil v Ankaře, post velvyslance v Paříži zastával od roku 2018. Předtím pracoval čtyři roky na rakouském ministerstvu zahraničí coby generální tajemník. V minulosti byl rovněž zahraničněpolitickým poradcem lidoveckého exkancléře Wolfganga Schüssela.