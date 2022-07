Rakouský kancléř se při setkání s Orbánem zastal maďarského postoje k invazi

Vídeň - Maďarsko dává stejně jako zbytek Evropské unie najevo nesouhlas s ruskou invazí na Ukrajinu, řekl dnes ve Vídni rakouský kancléř Karl Nehammer po setkání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Na kancléře se před dnešní Orbánovou návštěvou v Rakousku snesla kritika, že přijímá předsedu maďarské vlády, který o víkendu pronesl kontroverzní projev o "nesmíšené maďarské rase". Orbán je kromě toho znám svým odmítavým postojem k protiruským sankcím přijímaným Západem v reakci na útok Moskvy proti Ukrajině.

Evropská unie musí podle Nehammera dát Ukrajině najevo, že nesouhlasí s invazí na její území. "Nezdá se mi, že by se Maďarsko nebo jakákoli jiná země od tohoto (kurzu) odchylovaly," prohlásil nyní podle agentury Reuters na tiskové konferenci Nehammer.

Maďarský premiér minulý týden řekl, že dosavadní strategie Západu zaměřená na podporu Ukrajiny nefunguje. Podle něj je zapotřebí nová, která by se měla soustředit na vyjednávání o míru, nikoliv na vítězství Ukrajiny ve válce. Zopakoval také, že Budapešť nepodpoří evropské sankce, které by se týkaly dovozu ruského plynu, protože nechce poškodit ekonomiku země.

Orbán v sobotním projevu v rumunském Sedmihradsku, kde žije početná maďarská menšina, znovu odmítl "multietnickou" společnost. "Nechceme být míšenci" smíšenými s "Neevropany", řekl. Jeho slova kritizoval například Mezinárodní osvětimský výbor nebo místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas. Na Orbána, který je považován za dlouhodobého spojence ruského prezidenta Vladimira Putina, také pravidelně míří kritika kvůli jeho postoji k situaci na Ukrajině.

V souvislosti s Orbánovým projevem dnes Nehammer prohlásil, že Rakousko "tvrdě odsuzuje všechny podoby rasismu a antisemitismu". Dodal, že s Orbánem "otevřeně hovořil" o jeho projevu.

Na obranu svého víkendového projevu dnes Orbán podle maďarské agentury MTI řekl, že Maďarsko má "fantastické výsledky" v boji proti rasismu a antisemitismu, k němuž má "nulovou toleranci". Uvedl, že Nehammera požádal, aby jakoukoli intelektuální nebo historickou maďarskou problematiku zasazoval do kulturního kontextu.

"Někdy se stane, že mluvím způsobem, který si může člověk špatně vyložit, ale požádal jsem kancléře (Nehammera), aby zasazoval informace do kulturního kontextu," citovala Orbána agentura AFP.

Šéf maďarského kabinetu zároveň zdůraznil, že nezmění svůj odmítavý postoj k migraci do Maďarska. "Nechci, aby se Maďarsko stalo cílem migrantů. Tento postoj není založen na biologii, není to pro nás otázka rasy, je to kulturní problém. Zjednodušeně řečeno chceme zachovat naši civilizaci v současné podobě," prohlásil Orbán.

Při slavnostním uvítání s vojenskými poctami před rakouským kancléřstvím čekaly na Orbána menší skupinky demonstrantů, z nichž se ozýval pískot a bučení, uvedla rakouská média.

Nehammer řekl, že migrace je mezi výzvami, kterým v současnosti Rakousko čelí. Alpská země přijala zhruba 80.000 Ukrajinců a v prvním pololetí zaregistrovala 30.000 žadatelů o azyl z dalších zemí. Rakousko a Maďarsko chtějí svolat společnou konferenci se Srbskem, aby se domluvily na opatřeních vedoucích ke snížení nelegální migrace.