Salcburk - Řešení migrační problematiky leží na vnější hranici Evropské unie a spočívá ve spolupráci s okolními zeměmi, míní rakouský kancléř Sebastian Kurz. Novinářům to premiér nynější předsednické země EU řekl dnes ráno při příchodu na neformální unijní summit v Salcburku. Debata šéfů států a vlád o migrační problematice v noci na dnešek podle něj opět ukázala, že trvající diskuse o rozdělování migrantů unii se nijak výrazně neposunují a problematiku neřeší. Irský premiér při příchodu na summit uvedl, že Dublin doufá v dohodu o brexitu, připravuje se ale i na britský odchod z EU bez ní.

Migrační téma dominovalo ve středu společné večeři prezidentů a premiérů zemí unie. Kurz dnes podotkl, že všichni přítomní podporují návrh na intenzivnější spolupráci s Egyptem, který předložil spolu s šéfem unijních summitů Donaldem Tuskem. Egypt je podle Kurze zemí, která v zásadě stoprocentně zastavila odjezdy lodí s migranty od svého pobřeží, jejíž správa je efektivní a jejíž politické vedení ví, že nelegální migraci je třeba zastavit.

Tusk už ve středu novinářům řekl, že plánuje počátkem příštího roku, zřejmě v únoru, v Káhiře uspořádat summit EU a Ligy arabských zemí.

Kurzovým cílem je podle jeho slov řešit migrační problematiku právě na vnější hranici unie. Potřebná je proto podle něj spolupráce nejen s Egyptem, ale i s dalšími státy na pobřeží severní Afriky, a podpora jejich pobřežních stráží. Je třeba zajistit, že lodě s migranty přes Středozemní nevyplují a pokud ano, že budou rychle zastaveny a vráceny. Kurz označil za nepřípustné, aby s pašeráky lidí na moři spolupracovaly nevládní organizace a aby se tyto organizace s cílem zabránit návratu uprchlíků do Libye a dopravit je k evropským břehům snažily dostat se k plavidlům s migranty dříve než lodě libyjské pobřežní stráže.

Debata mezi zeměmi EU o přerozdělování migrantů a žadatelů o azyl byla podle Kurze i ve středu večer mezi body diskuse premiérů a prezidentů unijních zemí. Podle rakouského kancléře, jehož předsednictví by mělo diskusi o reformě unijních azylových pravidel posunout dál, ale středeční večer překvapení nepřinesl a postoje zemí jsou nadále zásadně odlišné.

Kurz ale poznamenal, že podle jeho názoru si stále více států bloku uvědomuje, že diskuse na toto téma řešení migrační problematiky nepřinese.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes ráno novinářům připomněl, že podle Evropské komise je stále možné finalizovat dohodu o reformě unijního azylového systému do eurovoleb v květnu příštího roku a Francie pro to podle něj udělá vše, co bude v jejích silách. Paříž hodlá bránit francouzské občany, ale také bránit své hodnoty; "solidarita souvisí s odpovědností, jak v migračních otázkách, tak v hospodářských či finančních a dalších," upozornil. Macron připustil, že názory unijních zemí na reformu azylového systému se dál liší, nakonec ale podle něj musí převážit společný zájem.

Irsko doufá v uzavření dohody o brexitu, připravuje se i na opak

Irsko doufá, že příslušnou dohodu o britském odchodu z Evropské unie podaří dojednat a uzavřít, řekl dnes při příchodu na neformální unijní summit v Salcburku irský premiér Leo Varadkar. Dublin se však podle něj najímáním personálu a třeba přípravou počítačových systémů připravuje i na možnost, že 29. března příštího roku Británie unii opustí bez dohody a mezi Irskem a Severním Irskem okamžitě vznikne vnější hranice EU.

"Dochází nám čas," poznamenal před novináři Varadkar, který se ráno ke dvoustranným rozhovorům sešel s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Ta s tématem brexitu své kolegy z ostatních zemí EU oslovila už okolo půlnoci, na závěr středeční večeře.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes ráno její vystoupení stručně označil za "zajímavé, slušné, neagresivní"; Mayová podle něj dělá svou práci. Britská premiérka, která doma nemá jednoduchou politickou pozici, se podle diplomatů snaží přesvědčit šéfy států a vlád ostatních zemí k větší pružnosti unijního vyjednávacího týmu vůči jejím návrhům z Chequers na budoucí podobu vzájemných vztahů po brexitu.

Se svým pohledem na vývoj brexitových rokování dnes 27 premiérů a prezidentů, už bez Mayové, u oběda seznámí hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier.

Podle Varadkara je potřeba v příštích několika týdnech zdvojnásobit úsilí, aby bylo dohody dosaženo. Připomněl, že uzavření "rozvodové" dohody má význam pro přechodné období po brexitu, vzniknout musí právě protokol k režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Dohoda podle něj musí přijít také v otázce podoby vzájemných vztahů mezi EU a Británií v budoucnosti.

"Hranici v politickém smyslu už máme a používáme různou měnu," poznamenal Varadkar. Cílem je ale podle něj vyhnout se vzniku nových překážek při vzájemném obchodu a při volném pohybu osob. "Vždyť kolik lidí každý den hranici přechází za studiem či za prací, připomeňte si veškerý obchod, který přes ni proudí," uvedl.

Francouzský prezident Emmanuel Macron při příchodu novinářům řekl, že EU má pevné principy týkající se integrity svého jednotného trhu i toho, čeho chce ohledně irské hranice dosáhnout. "Rozhodnuto to bylo v březnu a podpořilo to všech 27 členských zemí," uvedl. Je proto podle něj třeba, aby britská strana přišla s přijatelným řešením situace okolo irské hranice. Podobně se vyjádřil také například belgický premiér Charles Michel, který dojednání "rozvodové dohody" dnes označil za výzvu pro Británii i pro zbytek EU.

Podle hostitele dnešní salcburské schůzky, rakouského kancléře Sebastiana Kurze, si účastníci rozhovorů uvědomují, že dohoda je možná, jen pokud se oběma stranám podaří své postoje sblížit.

Pomalý postup vyjednávání o dohodě o brexitu už způsobil, že šéf unijních vrcholných schůzek Tusk oznámil svolání mimořádného summitu k tomuto tématu na polovinu listopadu. Tam by lídři 27 zemí ze své strany dojednaný text potvrdili tak, aby mohl do března příštího roku na obou stranách kanálu La Manche projít potřebným ratifikačním procesem.