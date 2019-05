Rakouský kancléř chce odvolat ministra vnitra z FPÖ

Vídeň - Rakouský lidovecký kancléř Sebastian Kurz se v reakci na korupční skandál bývalého předsedy koaliční Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinze-Christiana Stracheho rozhodl navrhnout odvolání kontroverzního ministra vnitra Herberta Kickla FPÖ. Svobodní už avizovali, že v takovém případě vládu opustí všichni jejich ministři. Rakouská média předpokládají, že ministerské posty po svobodných převezmou úředníci a odborníci, kteří zemi spolu s lidovci (ÖVP) dovedou k zářijovým předčasným volbám. Opoziční sociální demokraté (SPÖ) ale žádají konec celého současného kabinetu. Ve hře je i hlasování o nedůvěře Kurzově vládě.

Politickou krizi v Rakousku vyvolalo v pátek zveřejnění tajně pořízeného videa, které zachycuje nyní již bývalého předsedu FPÖ a vicekancléře Stracheho, jak ve vile na Ibize slibuje veřejné zakázky údajné ruské investorce výměnou za podporu své strany v kampani před předčasnými volbami v roce 2017. V reakci na zveřejnění videa v německých médiích Strache na své funkce rezignoval a kancléř Kurz o víkendu vypověděl koaliční smlouvu ÖVP s protiimigrační FPÖ, dosud ale stále existovala možnost společné vlády do předčasných voleb.

Kurz už dříve řekl, že považuje za nepřijatelné, aby v čele ministerstva vnitra zůstával během vyšetřování Strachehovy aféry jeho spolustraník Herbert Kickl, který byl navíc v roce 2017 generálním tajemníkem FPÖ a podle kancléře tak byl zodpovědný za financování strany.

Dnes Kurz po jednání s ministrem vnitra řekl, že navrhl prezidentovi Alexaderovi Van der Bellenovi Kicklovo odvolání. FPÖ zdůraznila, že v takovém případě ministři, které do vlády nominovala, kabinet opustí. Kdy tak učiní, ale designovaný předseda strany a ministr dopravy Norbert Hofer neuvedl.

Nejsilnější rakouská opoziční strana SPÖ požaduje, aby skončila celá Kurzova vláda a aby zemi do předčasných voleb vedl kabinet odborníků. Další opoziční strana Nyní (Jetzt) už dříve uvedla, že hodlá na příštím zasedání parlamentu navrhnout vyjádření nedůvěry Kurzově vládě. Zda by v takovém případě SPÖ hlasovala proti kabinetu, není jasné. FPÖ už naznačila, že by těžko mohla Kurzově vládě vyslovit důvěru. V případě, že by kabinet po výměně ministrů za FPÖ důvěru nedostal, musel by prezident pověřit sestavením nové vlády někoho jiného než Kurze.

Dosavadního lidoveckého kancléře postup v krizi zřejmě posílil. Podle průzkumu, který dnes zveřejnil server Oe24.at, by ÖVP hlas dalo 38 procent voličů, tedy o čtyři procentní body více než při průzkumu před vypuknutím aféry. FPÖ by volilo 18 procent dotázaných.

K situaci v Rakousku se dnes vyjádřila řada evropských politiků. Německý ministr zahraničí Heiko Maas situaci v sousední zemi označil za dno politické kultury. Maďarský premiér Viktor Orbán řekl, že v Rakousku byla zahájena mimořádná lovecká sezona. Francouzská spojenkyně FPÖ Marine Le Penová prohlásila, že Strache se dopustil závažné chyby, pochválila jej ale za to, že rychle vyvodil důsledky. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ujistil, že se skandálem kolem videa se Strachem nemá Rusko nic společného. A mluvčí Evropské komise vyjádřila rakouským demokratickým institucím plnou důvěru.

Rakouské vládní krizi se dnes obsáhle věnoval evropský tisk. Řada médií se zamýšlela nad tím, zda byl skandál záměrně načasován těsně před volbami do Evropského parlamentu a nakolik může ovlivnit šance na úspěch evropské krajní pravice, která si od voleb slibuje posílení svých pozic.

V rakouských i německých médiích se v posledních dnech objevovaly spekulace, že natočení videa má na svědomí německý satirik Jan Böhmermann, který o jeho obsahu hovořil v náznacích již v dubnu. Stanice ZDF, která vysílá Böhmermannův satirický pořad Neo Magazin Royale, dnes bez dalších podrobností uvedla, že komik se na pořízení videa nepodílel.