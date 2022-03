Rakouský finanční regulátor pozastavil aktivity Sberbank Europe

Vídeň - Rakouský finanční regulátor v úterý oznámil, že společnosti Sberbank Europe zakázal veškeré obchodní aktivity, a to s okamžitou platností. Učinil tak na příkaz Evropské centrální banky (ECB), napsala agentura Reuters. Dohled nad bankou přebere externí auditor. Opatření ECB vysvětluje závažnými finančními problémy, do kterých se banka dostala v souvislosti s agresí proti Ukrajině a sankcemi proti Rusku.

V prohlášení rakouský regulační orgán FMA uvedl, že subjektu Sberbank Europe zakázal "pokračování veškerých obchodních aktivit", a to s okamžitou platností. Pozastavení aktivit podle FMA spustí garanční systém, který pojišťuje vklady do 100.000 eur (2,5 milionu korun). Ty by měly být vyplaceny do deseti pracovních dnů.

Před insolvencí banky, jež má vazby na Rusko, varovala ECB v pondělí. Podle ní se Sberbank Europe nyní potýká s výrazně horší likviditou kvůli dopadům sankcí v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Skutečný stav banky prověří externí auditor jmenovaný FMA.

Sberbank Europe má dceřiné společnosti také v České republice, Maďarsku, Srbsku a Bosně, které nespadají pod jurisdikci ECB. Česká národní banka v pondělí uvedla, že zahájila kroky k odnětí bankovní licence Sberbank CZ.