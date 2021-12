Rakouský exkancléř Kurz se úplně stahuje z politiky, chce se věnovat rodině

Vídeň - Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz se úplně stahuje z politiky. Chce se věnovat rodině. Pětatřicetiletý politik to dnes oznámil na tiskové konferenci ve Vídni, a potvrdil tak předchozí informace rakouských médií. V čele vládních lidovců (ÖVP) má politika vyšetřovaného policií kvůli podezření z úplatkářství nahradit ministr vnitra Karl Nehammer.

"Bylo mi velkou ctí sloužit deset let republice," uvedl Kurz, který doufá, že přispěl k tomu, aby se Rakousko "posunulo alespoň o kousek kupředu správným směrem". Za všechny zkušenosti z vysokých politických funkcí, které sbíral už od 25 let, je podle svých slov nesmírně vděčný.

Dodal, že k odchodu z politiky ho přiměly zejména dva faktory. Jednak narození syna, které podle něj překonalo vše, co do té doby zažil. A jednak úbytek nadšení pro politiku, který pociťoval zejména v posledních týdnech a měsících. Dal ho do souvislosti s policejním vyšetřováním, kterému nyní čelí. Má kvůli tomu pocit, že je "loven".

Právě kvůli vyšetřování vídeňský rodák 9. října oznámil odchod z čela vlády, kde ho o dva dny později nahradil dosavadní ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Státní zastupitelství Kurze a několik jeho nejbližších kolegů vyšetřuje kvůli podezření, že v roce 2016 nechali za peníze daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného míněni zfalšované v Kurzův prospěch.To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády.

Kurz dnes obvinění znovu odmítl. "Těším se na den, i když to může trvat roky, kdy budu moci u soudu prokázat, že obvinění jsou bezdůvodná," poznamenal. "Nejsem ani svatý, ani zločinec," uvedl. Připustil, že se v politice samozřejmě dopustil chyb, ale vždy se snažil dělat to nejlepší.

Kurz stál v čele rakouské vlády dvakrát. Nejprve od prosince 2017 do května 2019, kdy jeho lidovci vytvořili koalici s protiimigrační Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ). Vláda se ale rozpadla kvůli skandálu tehdejšího šéfa Svobodných Heinze-Christiana Stracheho. Podruhé se Kurz, který byl v obou případech nejmladším premiérem světa, do čela kabinetu dostal v lednu 2020. Tehdy koalici sestavil se Zelenými, kteří nakonec kvůli vyšetřování začali tlačit na jeho odchod.

Za budoucí hvězdu rakouské politiky byl Kurz považován už od roku 2013, kdy se jako teprve sedmadvacetiletý stal ministrem zahraničí. Několik skandálů ale jeho politickou kariéru - alespoň prozatím - předčasně ukončilo. O své profesní budoucnosti chce Kurz rozhodnout během příštího roku.