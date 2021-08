Rakousko zpřísnilo podmínky vstupu pro očkované, nutné jsou obě dávky vakcíny

Vídeň - Rakousko ode dneška zpřísnilo podmínky vstupu pro osoby očkované proti covidu-19. U dvoudávkové vakcince bude vstup do země možný bez dalšího potvrzení o bezinfekčnosti až po druhém očkování, dosud mohli lidé vstupovat už po 22. dni od první dávky. Vyplývá to z aktualizovaného nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v době covidové pandemie.

Osoby, které nedokončily očkovací schéma, musejí nově při vstupu předkládat negativní test na covid-19 nebo doklad o prodělání nemoci. Podmínky pro lidi vstupující s negativním testem nebo dokladem o prodělání nemoci se nemění.

Očkovací schéma považují rakouské úřady za dokončené v den podání druhé dávky. Výjimkou je očkování jednodávkovým preparátem Johnson & Johnson, při němž člověk podle výkladu rakouských úřadů nabyde imunity 21 dní po podání vakcíny.

Lidé s dokladem o bezinfekčnosti - tedy s očkovacím certifikátem, negativním testem nebo dokladem o prodělání nemoci - se nově nemusejí elektronicky registrovat na vládním portálu.

Již od neděle platí stejné podmínky pro očkované také při návštěvách rakouských restaurací, hotelů a společenských akcí.

Rakouská vláda zpřísněním reaguje na rychlý nárůst počtu nakažených koronavirem v posledních dnech. V pondělí zdravotnické úřady ohlásily 866 nových případů za posledních 24 hodin. Sedmidenní incidence, tedy počet nakažených na 100.000 obyvatel za poslední týden, je nyní na hodnotě 69,2.