Rakousko zakáže turistické cesty ze zahraničí

Berlín/Bratislava/Vídeň - Rakousko po dobu plošné koronavirové uzávěry zakáže vstup do země za účelem turistiky, informoval dnes oficiální portál cestovního ruchu. Pro ostatní cestující ze zahraničí se podmínky vstupu do alpské země zpřísňují. Neočkovaní v Německu se bez testu nedostanou do vlaků a autobusů a ani na pracoviště. Ve slovenských nemocnicích se za měsíc ztrojnásobil počet pacientů s covidem-19.

Rakouská vláda dnes po jednání s hejtmany oznámila, že po nedávných rekordních počtech nových nákaz koronavirem spustí od pondělí 22. listopadu plošnou uzávěru. Lockdown bude trvat nejméně deset dní a maximálně dvacet. Od 1. února bude v Rakousku platit povinné očkování pro všechny obyvatele.

"Turistické cesty do Rakouska nebudou během lockdownu možné," uvedl turistický portál Austria.info s tím, že bližší informace sdělí, jakmile budou k dispozici.

V důsledku plošné uzávěry budou muset přerušit provoz mimo jiné hotely a veškerá volnočasová zařízení, včetně lyžařských rezortů. Řada z nich zatím sezónu nezahájila, některé však již spustily lanovky na ledovcích či ve výše položených oblastech. Ty však nyní budou muset také dočasně zavřít.

Od pondělí přestane Rakousko při vstupu do země uznávat antigenní koronavirové testy. Napříště budou nutné PCR testy starší ne více než 72 hodin. Skončí také výjimka pro pendlery, jimž test platil sedm dnů.

Rakousko vyhlásilo plošnou uzávěru, vláda nařizuje občanům očkování

Rakousko spustí po nedávných rekordních počtech nových nákaz koronavirem od pondělí plošnou uzávěru, od 1. února rovněž zavede povinné očkování pro všechny obyvatele. Po jednání s hejtmany spolkových zemí to dnes oznámil kancléř Alexander Schallenberg. Omezení se budou týkat i naočkovaných proti covidu-19, dosud v zemi platily restrikce jen pro nenaočkované. Lockdown bude trvat nejméně deset dní, maximálně pak 20, řekl kancléř.

Rakousko je první zemí EU, která kvůli nově rostoucímu počtu nákaz omezuje volný pohyb osob a zavádí povinnou imunizaci všech obyvatel. Podle Schallenberga je potřeba v současné chvíli "čelit skutečnosti". "Navzdory měsícům přesvědčování se nám nepodařilo přimět dostatek lidí k vakcinaci," řekl konzervativní kancléř.

V Rakousku je nyní plně naočkovaných asi 66 procent obyvatel, což je jedno z nejnižších čísel v západní Evropě. "Trvale navýšit počty naočkovaných je jediným prostředkem, jak vyjít z tohoto začarovaného kruhu," poznamenal šéf rakouské vlády. "Nechceme pátou vlnu," dodal.

Povinnost být naočkován začne pro Rakušany platit od 1. února, kancléř však poznamenal, že detaily opatření oznámí vláda v příštích týdnech. Zatím zmínil jen to, že za porušení bude občanům hrozit pokuta.

Schallenberg rovněž nepřímo kritizoval pravicově populistickou Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ), která se dlouhodobě staví k očkování negativně. Jejich kritiku vakcinace označil za "útok na náš zdravotní systém".

Kancléř vyjádřil znepokojení nad tím, že narůstá počet lidí s těžkým covidem-19 na jednotkách intenzivní péče. Od pondělí proto mimo jiné přejdou žáci na domácí výuku. Schallenberg nejprve oznámil uzavření škol, ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein však následně řekl, že zůstanou otevřené pro žáky, jejichž rodiče jim nebudou schopni zajistit hlídání. Všechny však vyzval, aby zůstali doma, pokud to bude možné.

Lidé budou moci vycházet ven jen kvůli nákupu nezbytného zboží, při cestách do práce nebo kvůli cvičení. Zavřeno bude mít většina obchodů a také všechny restaurace, ruší se veškeré kulturní akce.

Vláda zhodnotí účinek uzávěry po deseti dnech a rozhodne, zda ji ještě prodlouží. Nejpozději 13. prosince však podle Schallenberga lockdown skončí pro naočkované obyvatele nebo ty, kteří se nedávno z covidu-19 zotavili. Pro nenaočkované budou omezení platit nadále.

Rakousko již zavedlo omezení volného pohybu pro nenaočkované v pondělí, nařízení však nepřineslo kýžený efekt a počty infikovaných nadále stoupaly. Země ve čtvrtek oznámila poprvé od začátku pandemie přes 15.000 nových nákaz za den, sedmidenní incidence se tam blíží 1000 infikovaným na 100.000 obyvatel.

Nejhorší situace panuje v Horním Rakousku a Salcbursku, jejichž hejtmani veřejně vyzývali spolkovou vládu, aby lockdown zavedla. Již předem avizovali, že jsou případně připraveni uzávěru vyhlásit alespoň na území svých spolkových zemí.

Konzervativec Schallenberg se vyhlášení plošné uzávěry dlouho bránil a dnes označil vyhlášená opatření za velmi bolestivá. Čelil však tlaku svých koaličních partnerů ze strany Zelených i hejtmanů, kteří chtěli rozhodnější kroky spolkové vlády. Kabinet však zatím nezavedl noční zákaz vycházení, který navrhoval Mückstein a kancléř se k němu dlouhodobě staví odmítavě.

Německo hlásí dalších 52.970 nově nakažených a 201 úmrtí

Německo za čtvrtek zaznamenalo 52.970 nově potvrzených případů koronavirové nákazy a 201 s ní spojených úmrtí. Přesně před týdnem země hlásila 48.640 nově nakažených a 191 úmrtí. Nadále také stoupá sedmidenní incidence, která je nyní 340,7 nakažených na 100.000 obyvatel, před týdnem to bylo 263,7. Dnes brzy ráno o tom informoval Institut Roberta Kocha (RKI).

V Německu, které má přibližně 83 milionů obyvatel, se od začátku pandemie prokazatelně nakazilo koronavirem více než 5,2 milionu lidí a 98.739 infikovaných zemřelo. Z onemocnění se zatím vyléčilo téměř 4,6 milionu lidí.

Počet covidových pacientů přijatých v nemocnicích během uplynulých sedmi dní činil ve čtvrtek 5,30 na 100.000 obyvatel, ve středu to bylo 5,15. Dosud nejvýše se tato hodnota vyšplhala v době loňských vánočních svátků, kdy se pohybovala okolo 15,5.

Kancléřka Angela Merkelová ve čtvrtek po jednání se spolkovými zeměmi oznámila, že Německo bude zavádět opatření proti pandemii nemoci covid-19 podle počtu nakažených v nemocnicích. Omezení dolehnou především na neočkované, ale i očkovaní a uzdravení budou potřebovat testy, pokud se epidemická situace zhorší. Povinné očkování vybraných profesí zatím platit nebude, jednoty v této otázce spolkové země s kancléřkou nedosáhly.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn dnes na tiskové konferenci prohlásil, že nákaza se v zemi šíří takovou rychlostí, že je deset minut po dvanácté. "Za čtyři týdny se sedmidenní incidence počtu nakažených na 100.000 obyvatel zpětinásobila," řekla Spahn. Varoval, že v některých nemocnicích jsou jednotky intenzivní péče prakticky plné kvůli pacientům s covidem-19. "Stačí jeden případ mozkové mrtvice, jeden infarkt a bude mít s hospitalizací vážný problém," dodal s tím, že je nutné zvážit překládání pacientů do méně vytížených nemocnic.

Také šéf RKI Lothar Wieler označil situaci v Německu za dramatickou, proto omezení vstupu pro neočkované považuje za smysluplné. "Jen toto pravidlo ale nestačí," řekl Wieler. Vyzval očkované, aby se při návštěvě nemocnic a rizikových skupin nechávali preventivně testovat.

Wieler také upozornil na to, že nyní přijatá opatření se projeví až po 14 dnech. V Bavorsku, Sasku a Durynsku, které jsou koronavirem nejvíce postiženy, bude podle Wielera trvat výrazně déle, než se infekce zpomalí.

Neočkování v Německu nebudou smět bez testu do vlaku, autobusu ani zaměstnání

Neočkovaní v Německu nově nebudou smět bez negativního testu na koronavirus do autobusů, vlaků či do zaměstnání, kde nelze vyloučit kontakt s ostatními. Příslušnou novelu zákona o potírání infekčních chorob dnes schválila Spolková rada, která zastupuje německé spolkové země. Rada tak učinila i přes původní kritiku některých konzervativních spolkových zemí. Již ve čtvrtek návrh podpořil Spolkový sněm. Nová opatření začnou platit, po podpisu prezidenta a po následném zveřejnění novely ve spolkovém věstníku.

Novelu budoucí vládní koalice sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) připravila kvůli tomu, že k 25. listopadu přestane platit epidemický stav celostátního významu. Tento nouzový stav poskytoval dosluhující vládě konzervativní kancléřky Angely Merkelové značné pravomoci na úkor parlamentu, nově bude mít Spolkový sněm v boji s pandemií opět hlavní slovo.

Mnohé spolkové země s konzervativními premiéry ale původně úpravu protiinfekčního zákona odmítaly, protože chtěly zachovat nouzový režim. Hrozilo proto, že novelu Spolková rada zablokuje. Po čtvrtečním jednání Merkelové s premiéry spolkových zemí se ale ukázalo, že i konzervativní spolkové země s řadou navrhovaných úprav souhlasí. Dnes pak novelu Spolková rada schválila.

Novela vyžaduje od všech s výjimkou dětí pro cestování veřejnou dopravou doklad o očkování, prodělání nemoci, případně negativní test. Opatření se bude týkat vlaků, autobusů, ale také leteckých spojů či trajektů. Obdobné omezení bude platit i na pracovištích, kde není vyloučen osobní kontakt s ostatními lidmi. Neočkovaní zaměstnanci tak budou každý den muset podstupovat rychlotest, nebo každých 48 hodin PCR rozbor.

Do pečovatelských domovů bude nehledě na očkování vstup podmíněn aktuálním testem. Důvodem je snaha ochránit rizikové skupiny obyvatel, protože i očkovaní mohou infekci přenášet.

Novela má rovněž zaručit, že v Německu již nebude hrozit žádná plošná uzávěra obchodů a škol nebo vyhlášení zákazu cestování.

Ve slovenských nemocnicích se za měsíc ztrojnásobil počet pacientů s covidem-19

Ve slovenských nemocnicích ve čtvrtek na 2945 stoupl počet pacientů s onemocněním covid-19, informovalo dnes národní centrum zdravotnických informací. Vytížení covidových lůžek se blíží k hranici 3000 hospitalizovaných, kterou ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský dříve označil za kritickou v souvislosti se zajištěním zdravotní péče.

Po výrazném zhoršení epidemické situace na Slovensku se počty hospitalizovaných s covidem-19 v průběhu jednoho měsíce zvýšily za trojnásobek výchozího stavu. Ve čtvrtek laboratorní testy v pětimilionové zemi odhalily dalších 7418 infikovaných, což je třetí nejvyšší denní přírůstek nakažených od propuknutí epidemie covidu-19.

Premiér Eduard Heger, jehož vláda ve čtvrtek rozhodla o zpřísnění omezení zejména pro neočkované obyvatele, uvedl, že nemocnice mají plně využité umělé plicní ventilace. Podporu těchto přístrojů, kterou potřebují zejména covidoví pacienti ve vážném stavu, potřebovalo 256 hospitalizovaných.

Slovensko sice dříve nakoupilo potřebnou techniku, zdravotnická zařízení se už ale před koronavirovou krizí potýkala s nedostatkem lékařů a dalšího zdravotnického personálu.

Sdružení velkých zaměstnavatelů Klub 500 s ohledem na přibližně poloviční naočkovanost lidí proti covidu-19 označil za nereálné, aby velké firmy s nepřetržitým provozem testovaly zaměstnance. Vláda rozhodla, že zaměstnavatelé budou muset vyžadovat od pracovníků potvrzení o očkování proti covidu-19, o prodělání tohoto onemocnění nebo o testu na koronavirus, případně mu umožnit absolvovat bezplatný test. Pokud tak zaměstnanec neučiní, dostane neplacené volno.

Nové vyhlášky úřadu hlavního hygienika ohledně omezení pro neočkované a o podmínkách konání hromadných akcí zpochybnil šéf opozičních sociálních demokratů a expremiér Robert Fico. Podle něj porušují základní práva a v jejich důsledkem je protiústavní segregace. Strana se chce obrátit na ústavní soud s podnětem, aby vyhlášky prozkoumal.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví v materiálu k novému protiepidemickému systému, na jehož základě země s cílem ulevit přetíženým nemocnicím zpřísnila karanténní omezení, uvedlo, že v případě překročení hranice 3200 hospitalizovaných pacientů s covidem-19 bude země na prahu humanitární katastrofy. Během dřívější silné druhé vlny koronavirové nákazy bylo v nemocnicích přes 3800 covidových pacientů; v zemi tehdy pomáhali zdravotníci ze zahraničí a několik covidových pacientů ve vážném stavu ze Slovenska převzalo k další léčbě Německo a Polsko.

Zhruba osm z deseti pacientů s covidem-19 v nemocnicích tvoří lidé, kteří nebyli plně naočkovaní. Země ve vakcinaci výrazněji zaostává za průměrem EU, byť zájem Slováků o očkování v posledním období stoupl.