Rakousko ruší omezení pohybu, restrikce uvolní i další země Evropy

Vídeň/Paříž/Madrid - Rakousko dál uvolní opatření proti šíření koronaviru, přičemž od pátku budou mít lidé opět plnou volnost pohybu. Na tiskové konferenci to dnes ve Vídni řekl ministr zdravotnictví Rudolf Anschober. Na veřejnosti mají lidé od sebe držet metrový odstup, scházet se mohou v maximálně desetičlenných skupinách. Restaurace se v alpské zemi otevřou 15. května, o dva týdny později mohou začít fungovat i hotely. Uvolňování restrikcí se dnech chystá oznámit i několik dalších evropských zemí.

"Omezení vycházení můžeme ukončit, už není potřeba ho prodlužovat," řekl Anschober. Úřady ale podle něj mohou v jakoukoli chvíli uvolňování zastavit, pokud se začnou statistiky ohledně epidemie covid-19 vyvíjet nepříznivě.

Ačkoli počet potvrzených případů koronaviru v pondělí celosvětově přesáhl hranici tří milionů, z nichž více než třetina se nachází v Evropě, v plánování postupného rušení ochranných opatření pokračuje řada evropských vlád.

V 15:00 SELČ předstoupí francouzský premiér Édouard Phillipe před parlament s plánem toho, jak chce kabinet rušit bezprecedentní restrikce týkající se 67 milionů obyvatel. Uvolňování má začít 11. května, jak již bylo oznámeno dříve. Po představení plánu má následovat tříhodinová debata následovaná hlasováním poslanců, které však pro vládu nebude závazné.

Plán rušení protikoronavirových omezení by měl v proslovu k občanům oznámit také řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Očekává se, že uvolňování bude v Řecku postupné a odehraje se v květnu a v červnu.

O postupu při rušení omezení a o možnostech pozvolné obnovy ekonomických aktivit bude jednat také španělská vláda. Země v neděli začala zmírňovat nařízení o izolaci lidí a ven nyní mohou na hodinu denně děti do 14 let. V případě osvědčení opatření by se uvolnění mělo týkat od 2. května všech Španělů včetně seniorů.

V Německu je znovu více uzdravených než nově nakažených

V Německu se za pondělí potvrdilo 1144 případů nákazy koronavirem. Vyléčených je podle odhadu Institutu Roberta Kocha (RKI) znovu výrazně více - asi 2900. Počet aktuálně infikovaných tak nadále klesá. Úmrtí Německo zaznamenalo 163, od začátku epidemie celkem 5913.

Ještě v první třetině dubna spolková republika pravidelně registrovala 4000 až 6000 nových případů nákazy denně, od té doby šla ale tato čísla výrazně dolů. V neděli jich bylo dokonce jen 1018, což byl nejmenší denní nárůst od poloviny března.

Opačný trend vykazuje počet uzdravených, kterých je nyní podle RKI celkem 117.400. Nákaz zatím Německo zaznamenalo dohromady 156.337. Aktuálně je tedy infikovaných, o nichž vědí úřady, necelých 39.000.

Velmi sledované je v zemi také reprodukční číslo, tedy údaj o tom, kolik jeden infikovaný v průměru nakazí dalších lidí. Zatímco v předchozích dnech už bylo pod úrovní jedné, v pondělí stouplo na rovných jedna. Odborníci opakovaně zdůrazňují, že reprodukční číslo musí být dlouhodobě menší než jedna, aby bylo možné koronavirus překonat.

Také kancléřka Angela Merkelová po oznámení uvolňování prvních restrikcí přijatých v souvislosti s pandemií upozornila, že i zdánlivě malé změny reprodukčního čísla mohou mít závažné důsledky. Aktuální vývoj bude hrát roli i při čtvrtečním jednání Merkelové s ministerskými předsedy spolkových zemí o dalším možném uvolňování opatření.