Rakousko prodloužilo uzávěru do února, restaurace otevřou později

Vídeň - Rakousko prodlouží plošnou uzávěru kvůli šíření koronaviru o dva týdny do 7. února a zpřísní některá stávající pravidla. Oznámila to dnes vláda. Obchody, služby nebo muzea budou moci otevřít 8. února, pokud do té doby klesne sedmidenní průměr nových nakažených zhruba na 50 na 100.000 obyvatel. Restaurace a hotely ale budou moci obnovit provoz nejdříve v březnu. Nově má platit povinnost nosit v obchodech, na úřadech a ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2.

"Máme před sebou ještě dva tři obtížné měsíce," řekl na tiskové konferenci rakouský kancléř Sebastian Kurz. Uvolnit restrikce dříve by podle něj bylo lehkomyslné.

Původně měla plošná uzávěra platit do 24. ledna, bude ale nejméně o dva týdny delší. Od 25. ledna se navíc zpřísní některá pravidla. Bezpečný odstup na veřejnosti má být dva metry namísto dosavadního jednoho metru. V obchodech či v dopravě mají lidé namísto roušek nosit účinnější respirátory FFP2. Lidé s nízkými příjmy dostanou respirátory zdarma.

Školy budou i nadále vyučovat distančně a první žáci se mají do lavic vrátit 8. února, kdy má začít vyučování ve Vídni a Dolních Rakousech. Ve zbytku země se začne ve školách učit o týden později - 15. února.

O skončení restrikcí vláda rozhodne na základě dat o vývoji epidemie. Pro ukončení uzávěry je podle ní potřeba snížit sedmidenní průměr nových případů nákazy na 50 na 100.000 obyvatel, což je zhruba 700 nových případů denně. V současnosti má Rakousko 130 nově nakažených na 100.000 obyvatel.

O otevření restaurací a hotelů se bude rozhodovat teprve v půlce února a v nejlepším případě se otevřou v březnu. I po 8. únoru mají zůstat zavřená i kina, divadla či koncertní sály.