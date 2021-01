Rakousko prodlouží plošnou uzávěru, Slovensko bude plošně testovat

Berlín/Vídeň/Bratislava - V Německu klesl počet nově infikovaných koronavirem a zemřelých s nemocí covid-19. Rakousko podle zdrojů agentury APA prodlouží plošnou uzávěru kvůli šíření koronaviru do 7. února. V zemi za 24 hodin přibylo 1723 případů nákazy. Slovenská vláda se shodla na plošném otestování obyvatel na koronavirus, příslušné rozhodnutí přijme v neděli.

Počet nově infikovaných a zemřelých v Německu klesl

Počet nově infikovaných koronavirem a zemřelých s touto nemocí v Německu oproti údajům z pátku klesl. Za posledních 24 hodin přibylo 18.678 nakažených a 980 zemřelých, uvedl dnes Institut Roberta Kocha (RKI) - den předtím bylo nakažených 22.368 a nemoci covid-19 podlehlo 1113 lidí. Celková bilance infikovaných virem SARS-CoV-2 v 83milionové zemi činí k dnešku 2,019.636.

Dosavadním denním maximem bylo čtvrtečních 1244 úmrtí s covidem-19. Nejvíce infikovaných za den zaznamenal RKI 18. prosince - 33.777, z toho ale 3500 byly případy nahlášené se zpožděním.

Němečtí politici určili, že aby mohli ukončit karanténní omezení platná do 31. ledna, musí se počet nově infikovaných na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní dostat pod 50. V pátek byl tento ukazatel podle RKI na hodnotě 146.

Podle výpočtů profesora Thorstena Lehra z univerzity v Saarbrückenu není pravděpodobné, že údaj na požadovanou hodnotu klesne dříve než v polovině února. "A to by byla optimistická předpověď," řekl vědec agentuře DPA. On sám by navíc protiepidemická opatření uvolňoval teprve tehdy, až by počet nově nakažených na 100.000 obyvatel za týden klesl na 25.

APA: Rakousko prodlouží plošnou uzávěru do neděle 7. února

Rakousko prodlouží plošnou uzávěru kvůli šíření koronaviru do 7. února. S odvoláním na zdroje z vládních kruhů o tom informovala agentura APA. Původně měl takzvaný lockdown trvat jen do 24. ledna, vládní odborníci ale navrhli, aby se prodloužil a aby se opatření ještě zpřísnila. Za posledních 24 hodin v Rakousku, které má 8,9 milionu obyvatel, přibylo 1723 případů nákazy. Ve Vídni v sobotu proti vládním opatřením demonstrovalo zhruba 10.000 lidí.

Podle agentury APA vláda v neděli dopoledne oznámí, že se plošná uzávěra prodlouží o dva týdny a skončí až o půlnoci 7. února. Od pondělí 8. února se pak budou opatření postupně uvolňovat. Otevřít se budou moci nejprve obchody, kadeřnictví či muzea a také školy.

Majitelé restaurací, hospod a hotelů a organizátoři společenských akcí budou smět provoz obnovit až od března. Zavedena by měla být podle agentury APA také povinnost nosit v uzavřených prostorech respirátory FFP2.

S doporučením prodloužit v Rakousku plošnou uzávěru o dva až tři týdny a některá opatření proti šíření koronaviru ještě zpřísnit vystoupili dnes vědci z vládního poradního týmu. Podle nich jsou denní přírůstky nakažených stále příliš vysoké.

Odborníci se nyní obávají mimo jiné nové mutace koronaviru, která se prokázala poprvé na konci loňského roku na jihu Anglie. Nová varianta je podle Oswalda Wagnera z vídeňské Lékařské univerzity "výrazně nakažlivější než dosavadní typ".

V Rakousku za posledních 24 hodin přibylo 1723 potvrzených případů nákazy koronavirem. Průměr posledního týdne činí 1920 případů denně. Od počátku pandemie se v zemi infekce virem SARS-CoV-2 potvrdila u více než 387.000 lidí. S covidem-19 jich 7053 zemřelo.

Ve spolkové zemi Dolní Rakousy, která sousedí s Českem, se přes víkend koná druhá fáze hromadného testování. Otevřeno je 1151 testovacích stanic. Otestovat se tu může nechat asi 1,5 milionu lidí, dnes jich tuto možnost využilo přes 309.000, tedy zhruba 20 procent. Podle agentury APA se nákaza prokázala u 367 testovaných, což odpovídá asi 0,12 procentu.

Už několik dní se hromadně testuje také ve Vídni a Burgenlandu, testuje se také na některých místech Štýrska. Původně mělo přes víkend testovat celé Rakousko, některé spolkové země však akci zrušily nebo změnily její termín.

Proti vládním opatřením, která mají zamezit šíření koronaviru, se dnes v hlavním městě Vídni protestovalo. Na demonstraci se sešlo podle policie asi 10.000 lidí, organizátoři hovoří o 50.000. Většina demonstrantů neměla zakrytá ústa a nos. Podle agentury DPA mezi protestujícími byli obyčejní lidé, ale i řada známých postav neonacistické scény. Pochodu se zúčastnil také bývalý vicekancléř a expředseda Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinz-Christian Strache. Policie zadržela nejméně dvacet lidí.

Slovenská vláda se shodla na plošném testování na koronavirus

Na uspořádání plošného otestování obyvatel Slovenska na koronavirus s cílem odhalit polovinu infikovaných se na dnešní mimořádné schůzi shodla tamní vláda. Detaily o testování a o dalších opatřeních nejsou známé, příslušné usnesení přijme kabinet v neděli, řekl novinářům ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Strany čtyřčlenné slovenské vládní koalice dříve v tomto týdnu vyjádřily rozdílné názory na to, zda by testování mělo proběhnout na celém území země, nebo jen v nejvíce postižených okresech.

"Chceme screeningově otestovat obyvatelstvo naší země a tím způsobem vychytat šiřitele viru, izolovat je s rodinami, následně všechny jejich kontakty," uvedl Krajčí.

Zopakování celostátního testování obyvatel Slovenska na koronavirus, které země uskutečnila poprvé loni na přelomu října a listopadu, prosazuje zejména premiér a šéf nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič. Představitelé dvou menších koaličních stran se stejně jako odborníci dříve v tomto týdnu opakovaně vyslovili pro testování pouze v nejpostiženějších regionech v souvislosti s koronavirovou nákazou, a to i kvůli stávajícímu vytížení zdravotnického personálu.

Na Slovensku naposledy na začátku prosince začal výrazně stoupat počet nových potvrzených případů infekce koronavirem. Úřady na to zareagovaly například omezením volného pohybu lidí, byť odborníci žádali ještě přísnější opatření a jejich dřívější uvedení do praxe. V uplynulých dnech se situace ohledně přírůstku nakažených přestala zhoršovat, nemocnice ale nadále zůstávají vytížené kvůli pacientům s covidem-19.