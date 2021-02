Rakousko prodlouží kontroly na hranicích s ČR a SR do 27. února

Vídeň - Rakousko prodlouží kontroly na hranicích s Českou republikou a Slovenskem kvůli covidové pandemii nejméně do 27. února. Vyplývá to podle agentury APA z nařízení rakouského ministerstva zdravotnictví. Kontroly na hranicích s oběma státy zavedlo Rakousko kvůli koronavirové epidemii 9. ledna a v polovině minulého měsíce oznámilo jejich prodloužení do 7. února. Součástí rakouských opatření na hranicích bylo v lednu také uzavření 45 menších přechodů s oběma sousedy.

Pro cestující z Česka a Slovenska, stejně jako z ostatních sousedních zemí Rakouska, platí povinnost prokázat se při příjezdu negativním antigenním nebo PCR testem na koronavirus a vyplněným on-line registračním formulářem.

Tento týden rakouské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že od příští středy z těchto opatření nebudou mít výjimku ani pendleři, kteří se budou muset nechat testovat a registrovat jednou týdně. Kromě toho se musí většina lidí po příjezdu do Rakouska odebrat do desetidenní karantény.

Agentura APA v souvislosti s prodloužením kontrol píše, že zejména Česká republika nadále vykazuje velmi vysoké počty nově infikovaných koronavirem, a to navzdory několik týdnů trvajícím uzávěrám a uzavření hranic. V EU je Česko s 897 nově nakaženými na 100.000 obyvatel za posledních 14 dní zemí s třetím nejvyšším počtem nových infekcí po Španělsku a Portugalsku, připomíná APA.

V Rakousku se za poslední dva týdny nakazilo 224 lidí na 100.000 obyvatel a od pondělí bude otvírat obchody, kadeřnictví, muzea i školy a školky. Za posledních 24 hodin se v devítimilionové zemi nakazilo 1388 lidí a 37 infikovaných zemřelo. Dnes kancléř Sebastian Kurz oznámil, že Rakousko přijme deset pacientů z přetížených portugalských nemocnic.

Rakousko nyní spoléhá nejen na očkování, ale nadále na rozsáhlé testování. Země je schopna testovat přes 100.000 lidí denně a už provedla přes deset milionů testů, tedy víc než kolik má obyvatel. Od příštího týdne budou bezplatné rychlotesty na SARS-CoV-2 poskytovat i vybrané rakouské lékárny.