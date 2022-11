Rakousko chce zavést daň z mimořádných zisků ropných a plynárenských firem

Vídeň - Rakouská vláda chce zavést dočasnou daň z mimořádných zisků energetických firem, anglicky označovanou windfall tax. Má platit dva roky a činit až 40 procent. Vláda si od tohoto kroku slibuje dvě až čtyři miliardy eur (49 až 97 miliard Kč), které hodlá použít na podporu domácností a firem. O plánu rakouského ministerstva financí, které tak naplňuje dohodu uzavřenou v Evropské unii, informují tiskové agentury.

Až 40procentní daň se bude vztahovat na zisky ropných a plynárenských firem v letošním a příštím roce, které jsou 20 procent nad průměrem předchozích čtyř let, uvedlo ministerstvo financí. Daň podle něj bude možné snížit na 33 procent, pokud firmy provedou takzvané zelené investice. Bude platná zpětně od července letošního roku do konce roku příštího.

Výrobcům elektřiny se pak vláda chystá zisky zastropovat. Měli by dostávat maximálně 180 eur za megawatthodinu (MWh), pokud ale neinvestují do obnovitelných zdrojů, bude to jen 140 eur za MWh. Opatření bude platit od začátku letošního prosince do konce příštího roku.

Podle celoevropské dohody by vlády měly zavést daň z mimořádných zisků energetických společností ve výši alespoň 33 procent. Firmy těchto zisků dosáhly díky prudce rostoucím cenám energií, které částečně způsobila válka na Ukrajině.

"Je to vlastně válečná dividenda," uvedl rakouský vicekancléř Werner Kogler ze strany Zelených. "Důležité je, že děláme krok k větší spravedlnosti," pokračoval Kogler a dodal, že prudce vzrostly i ceny, které musí platit spotřebitelé. Ministr financí Magnus Brunner na tiskové konferenci vysvětlil, že zvláštní dividendy, jako jsou ty, které oznámila ropná a plynárenská společnost OMV a elektrárenská firma Verbund, by potřebnou částku nedaly dohromady.

Daň z mimořádných zisků schválila na začátku měsíce v takzvaném daňovém balíčku česká Sněmovna. Daň dopadne na energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky. Platit má po dobu tří let od příštího roku do roku 2025. Její sazba bude činit 60 procent, návrh ale musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Česká vláda schválila také zavedení tržního stropu pro výrobní ceny elektřiny.

Britská vláda pak ve čtvrtek oznámila, že zvýší daň z mimořádných zisků velkých energetických firem z 25 na 35 procent. Zároveň ji o tři roky prodlouží, platit by tak měla do roku 2028.