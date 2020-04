Rakousko chce rušit opatření, Slovensko má první oběti koronaviru

Madrid/Vídeň/Moskva - Počet obětí nemoci covid-19 ve Španělsku za posledních 24 hodin vzrostl o 637, je to nejmenší denní přírůstek od 24. března. Počet případů nákazy v Německu stoupl o 3677 na téměř 95.400, mrtvých je 1434. Rakousko chce začít po Velikonocích postupně rušit přijatá opatření, omezení pohybu by mělo platit do konce dubna. Přísný protiepidemický režim uvolnilo několik ruských regionů, za posledních 24 hodin v zemi počet nakažených zvýšil o téměř tisíc na 6343 případů. Ve Švýcarsku se potvrdilo již více než 21.000 případů nákazy koronavirem. Mrtvých je přes 580. První oběť nemoci covid-19 má i Lichtenštejnsko. Slovensko má první dva případy úmrtí v souvislosti s koronavirem.

Slovensko potvrdilo první dvě úmrtí na koronavirus Slovensko má první dva případy úmrtí v souvislosti s koronavirem. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Marek Krajčí. V neděli přibylo v zemi pod Tatrami 49 infikovaných, celkový počet nakažených tak přesáhl hranici 500 pacientů. Jednou z obětí pandemie nemoci covid-19 je pacient, který zemřel již minulý týden, pouhý den po propuštění Rakousko chce po Velikonocích rušit opatření proti koronaviru

Rakousko chce začít po Velikonocích postupně rušit přísná opatření, která přijalo v boji proti šíření koronaviru. Předběžný plán zmírnění krizových opatření dnes na tiskové konferenci představil kancléř Sebastian Kurz, podle kterého bude ale záležet na tom, jak se lidé budou o Velikonocích chovat. Rakousko je jednou z prvních evropských zemí, která zveřejnila konkrétní termíny na cestě z krize kolem koronaviru. Rozšíří se naopak povinnost zakrývat si ústa a nos na veřejnosti. Kurz dal v tomto ohledu za příklad Česko.

Omezení pohybu by mělo platit v Rakousku do konce dubna. Už v úterý po Velikonocích by se měly otevřít menší obchody s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních, zahradnictví a obchody s potřebami pro kutily. Větší obchody, nákupní centra a také kadeřnictví by se měly otevřít 1. května. Hotely, restaurace a další provozovny služeb by se podle Kurze mohly začít postupně otevírat od poloviny května.

"Zatím jsme krizí prošli lépe, než většina jiných zemí," uvedl Kurz. Rakousko nyní třetí den v řadě hlásí více uzdravených než nově nakažených.

Zda dnes představený plán bude skutečně moci začít platit a Rakousko po Velikonocích "vstane z mrtvých", bude ale podle kancléře do velké míry záležet na tom, jak se budou lidé chovat o Velikonocích. "Dodržujte dál opatření," vyzval Rakušany premiér, který promlouval zpoza průhledné bariéry z plexiskla. "Neslavte (Velikonoce) spolu s příbuznými, s rodinou, s kamarády," vyzval také Kurz. Strávit by lidé měli sváteční víkend jen s těmi, s nimiž sdílejí společnou domácnost.

Až do konce června se v Rakousku nebudou konat žádné veřejné akce včetně sportovních utkání. Jestli bude možné akce s větším počtem účastníků uspořádat alespoň v létě, se podle Kurze rozhodne až na konci dubna. Vláda zatím nerozhodla ani o tom, zda se budou moci začít zápasy fotbalové ligy hrát aspoň bez diváků. Veřejná sportoviště jako bazény či posilovny zatím zůstanou zavřená.

Žáci rakouských základních a středních škol zůstanou podle vládního plánu doma přinejmenším do poloviny května. Na rozdíl od některých jiných evropských zemí nechce vláda rušit maturity ani učňovské zkoušky. Vysokoškoláci do konce letního semestru už ale na univerzity nepůjdou. Výuka se bude dál pořádat on-line, zkoušky by se ovšem podle Kurze "měly pokud možno konat".

Opatřením, které vláda hodlá naopak zpřísnit, je zakrývání obličeje na veřejnosti. Ode dneška platí povinnost nošení roušek či jiných ochranných pomůcek při nákupu v obchodech, které jsou otevřené. Od příštího týdne bude povinné zakrývat si nos a ústa v hromadné dopravě. Na dotaz, zda nebudou mít Rakušané problém si roušky opatřit, dal kancléř Kurz za příklad Česko, které to podle něj zvládlo. Lidé mohou používat i šály, šátky či podomácku vyrobené roušky, zdůraznil kancléř.

Pokud by při postupném uvolňování opatření opět začal růst počet nakažených, je rakouská vláda podle Kurze připravena "zatáhnout za nouzovou brzdu" a omezení opět zavést.

V Rakousku se k dnešnímu dni potvrdilo 12.238 případů nákazy koronavirem. Nejvíce ve spolkových zemích Tyrolsko, které hraničí s Itálií, Horní Rakousy a Dolní Rakousy, které obě sousedí s Českem. Nemoci covid-19 podlehlo 220 lidí. Více než 3400 pacientů se uzdravilo.

Rakousko provedlo také první namátkové testování 2000 tisíc lidí, kteří nejevili žádné příznaky nemoci covid-19. Podle Kurze byl test pozitivní jen u méně než procenta testovaných. To by znamenalo, že v Rakousku je ve skutečnosti nanejvýš 88.000 nakažených. Původně se přitom myslelo, že je počet neodhalených případů v zemi je mnohem vyšší.

Španělsko hlásí 637 nových úmrtí, nejméně za poslední dva týdny

Počet obětí nemoci covid-19 ve Španělsku za posledních 24 hodin vzrostl o 637. Je to nejmenší denní přírůstek od 24. března, informoval dnes s odvoláním na statistiku tamního ministerstva zdravotnictví deník El País. Onemocnění v zemi celkem podlehlo 13.055 lidí.

Testy koronavirus potvrdily u 135.032 lidí, což je o 4273 více než v neděli. Nemocnice přijaly bezmála 60.000 pacientů, 40.000 infikovaných se již uzdravilo.

Počet obětí v zemi zatím dosáhl svého maxima minulý čtvrtek, kdy úřady za 24 hodin zaznamenaly 950 úmrtí. V pátek a o víkendu pak počet nových obětí klesal, v neděli tamní úřady ohlásily 674 nových případů. Jednalo se o výrazný pokles v porovnání se sobotou, kdy bylo hlášeno 809 mrtvých.

Sestupný trend v tempu růstu pandemie pozoruje Španělsko téměř ve všech regionech, uvádí El País. Pandemie nejtvrději dolehla na region hlavního města Madridu, kde se zatím nakazilo přes 38.700 lidí a přes 5000 pacientů nemoci podlehlo. Po metropoli je druhým nejzasaženějším regionem Katalánsko s více než 26.800 infikovanými a 2760 oběťmi.

Španělsko je co do počtu obětí druhou nejhůře postiženou zemí na světě po Itálii, kde nemoci covid-19 podle nedělní bilance podlehlo 15.887 lidí. I italské úřady v posledních dnech zaznamenaly pozitivní trend klesajícího počtu nových pacientů.

Německo má 95.391 nakažených koronavirem a 1434 mrtvých

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Německu stoupl za minulých 24 hodin o 3677. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI). Podle něj za totéž období přibylo 92 úmrtí. Německo má nyní téměř 95.400 nakažených a 1434 mrtvých.

Podle RKI je to čtvrtý denní pokles počtu nakažených - od pátku, kdy přibylo více než 6100 případů, pak následoval pokles v sobotu (6082) a další pak v neděli (5936). Celkově má nyní Německo podle statistiky institutu 95.391 nakažených.

V minulých 24 hodinách klesl i počet mrtvých. Zatímco v neděli zaznamenali v Německu 184 úmrtí, nyní 92. Celkově v Německu na nemoc covid-19, již koronavirus způsobuje, zemřelo 1434 lidí.

Ustupující tendenci, jež vyplývá z údajů RKI, ale nepotvrzují statistiky zveřejňované agenturou DPA. Agentura průběžně sčítá údaje ze spolkových zemí a její nedělní údaj o nových případech nákazy byl vyšší než sobotní. Nejpostiženější spolkovou zemí je Bavorsko.

Německo zatím nechce uvést konkrétní termín, kdy uvolní opatření

Německá vláda zatím nechce uvést konkrétní termín, kdy by mohla začít postupně rušit opatření přijatá v boji proti koronaviru. Je na to příliš brzy, je přesvědčen mluvčí vlády Steffen Seibert, podle něhož by to navíc bylo nezodpovědné. Jasný termín, kdy chce začít rušit přijatá nařízení, dnes zveřejnilo Rakousko. O úlevách uvažuje i Česko.

"Žádný pevný termín nemůžeme dát," zdůraznil dnes Seibert, který připomněl, že takto se opakovaně vyjádřila i kancléřka Angela Merkelová. Poznamenal také, že Merkelová samozřejmě každý den uvažuje o tom, jak a kdy bude možné opatření uvolnit. Vše ale záleží na vývoji epidemie.

K tomu, aby země koronavirus zvládla, má přispět i nová mobilní aplikace, kterou si za pár dnů nebo maximálně týdnů budou moci lidé dobrovolně nainstalovat. Když se ukáže, že se setkali s někým, u něhož se prokázala nákaza, bude je o tom aplikace informovat.

Nemocnicím má zase pomáhat registr, v němž nyní všech 1160 takových zařízení musí zaznamenávat počet lůžek intenzivní péče, která mají k dispozici. V případě, že by jich v některém regionu nebyl dostatek, bude pak možné pacienty převézt jinam.

Důsledky epidemie se zabývají také školy a učitelé. Jejich sdružení dnes žákům se špatnými výsledky doporučilo, aby dobrovolně rok opakovali, spíše než aby šli do nového školního roku s velkou ztrátou oproti ostatním.

Švýcarsko má 21.000 nakažených, v Lichtenštejnsku první mrtvý

Ve Švýcarsku se potvrdilo již více než 21.000 případů nákazy koronavirem. Za posledních 24 hodin se počet nakažených zvýšil o 552, informoval dnes Spolkový zdravotnický úřad (BAG). Podle něj nyní Švýcarsko vykazuje v Evropě jeden z nejvyšších denních nárůstů počtu nakažených na 100.000 obyvatel. Obětí nemoci covid-19, kterou virus SARS-CoV-2 způsobuje, je v zemi již 584. První oběť má také Lichtenštejnsko.

Ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, které vedou společnou statistiku, se celkem k dnešnímu dni potvrdilo 21.652 případů nákazy. Podle BAG má nyní Švýcarsko v Evropě jednu z nejvyšších incidencí, tedy počet nových případů na 100.000 obyvatel (252 na 100.000). Nejhorší situace je v kantonech Ticino a Vaud/Waadt, které hraničí s Itálií, a Ženeva a Basilej-město, které sousedí s Francií.

Podle serveru 20minuten.ch, který svá data opírá o informace z jednotlivých švýcarských kantonů, není mrtvých 584, jak uvádí BAG, ale již téměř 750.

Dosud všichni zemřelí ve statistice společné pro dvě sousední země podlehli nemoci covid-19 ve Švýcarsku. Dnes ale první oběť nemoci z koronaviru potvrdilo i Lichtenštejnsko. Mrtvým je senior, který žil v pečovatelském domě. Jak se nakazil, není jasné. Nikdo jiný v domově test na koronavirus pozitivní neměl. Nakažených hlásí samotné alpské knížectví s necelými 39.000 obyvatel 77.

Švýcarský zdravotnický úřad dnes také upozornil, že 97 procent obětí trpělo kromě covid-19 ještě jednou či několika dalšími nemocemi; nejčastěji vysokým krevním tlakem, nemocí srdce a oběhového systému či cukrovkou. Naprosté většině mrtvých bylo nad 80 let. K neděli bylo obětí mladších 60 let jen 17.

V Rusku nákaza rekordně roste, regiony přesto ruší omezení

Několik ruských regionů dnes uvolnilo přísný protiepidemický režim, který si minulý měsíc vyžádala pandemie nemoci covid-19. Toto rozhodnutí, odůvodňované zájmy ruských průmyslových podniků, platí přesto, že šíření nákazy má v zemi rostoucí tendenci. Podle úředních statistik je v Rusku nakaženo více než 6300 lidí a bezmála padesát osob nemoci podlehlo. I podle oficiálních míst jsou ale skutečné počty vyšší.

Podle dnešních údajů ruského operativního štábu se za posledních 24 hodin v zemi počet nakažených zvýšil o téměř tisíc na 6343 případů. Denní nárůst nakažených je rekordní. Epidemie si zatím vyžádala 47 mrtvých.

V Orelské, Samarské nebo Novosibirské oblasti byla nicméně odvolána odstávka řady provozů, zejména v průmyslu a stavebnictví, ale i službách. V milionové Samaře začalo znovu jezdit metro a výrobu obnovily dvě velké automobilky Kamaz a Avtovaz. V sibiřském Sajansku odvolali prakticky veškerá omezení, oznámil moskevský rozhlas.

O rozsahu a době trvání zákazů mají v Rusku právo rozhodovat jednotlivé republiky, kraje a oblasti. Některé z nich naopak režim zpřísňují, v Přímořském kraji na Dálném východě například vyhlásili prakticky úplný zákaz vycházení, na ulici lidé smějí vyjít jen se zvláštním povolením. Městský úřad ho vydává krátkou textovou zprávou. Kaliningradská oblast, ruská enkláva ležící mezi Polskem a Litvou, přerušila veškeré železniční spojení s Ruskem.

V hlavním městě je velká část nakažených v těžkém stavu, polovina z nich jsou lidé mladší 45 let, oznámila dnes ruská státní televize. V Moskvě je 4500 nakažených, nových případů je téměř 600, z toho 30 dětí.

Moskevská radnice rozhodla zrušit cenové zvýhodnění městské hromadné dopravy pro seniory, aby omezila jejich pohyb mimo domov. Využívání metra, hlavního veřejného dopravního prostředku ve městě, se snížilo o 85 procent. O zavedení zvláštních propustek umožňujících volný pohyb ve městě radnice zatím neuvažuje, řekla novinářům mistostarostka Anastasija Rakovová.

Z rozhodnutí radnice nesmějí Moskvané zbytečně vycházet, opatření platí do konce dubna. Město, v němž žije bezmála 13 milionů lidí, je nejsilnějším epicentrem nákazy v Rusku. Místní média dnes oznámila, že z nemocničního ošetření propustili tři lidi, kteří se údajně z nemoci covid-19 vyléčili za jediný den.

Ruská vláda dnes zavedla omezení prodeje roušek, respirátorů, lékařských rukavic a některých dalších ochranných prostředků a stanovila jejich maximální prodejní cenu. Tímto krokem chce předejít masovému vykupování zdravotnického materiálu a zároveň omezit prostor pro spekulanty.

Vladimir Putin podle Kremlu pracuje v "distančním režimu" a pravidelně absolvuje lékařské prohlídky. Zvýšenou péči o hlavu státu podle agentury Interfax vyvolalo prezidentovo nedávné setkání s ředitelem jedné z ruských infekčních klinik, u něhož byl později zjištěn koronavirus. Putin si s ním podal ruku, přenos viru ale podle Kremlu prokázán nebyl.

V Belgii je nakažených přes 20.000, v Nizozemsku přes 18.000

V Belgii a Nizozemsku dál roste počet lidí nakažených koronavirem a přibývá i těch, kteří nemoci covid-19 podlehli. V Belgii už je potvrzených případů více než 20.000, v Nizozemsku dnes padla hranice 18.000 infikovaných. Obětí nemoci covid-19 hlásí Belgie přes 1600, Nizozemsko dokonce přes 1800. Informovaly o tom dnes servery listu La Libre Belgique a veřejnoprávní stanice NOS.

Za posledních 24 hodin přibylo v Belgii 1123 nových případů nákazy a 185 mrtvých. V neděli země hlásila 164 mrtvých za den. Podle odborníků ale mohou být v dnešních číslech i nenahlášené víkendové případy, a nemusí to znamenat, že počet obětí za den opět roste. Celkem je v Belgii nakažených 20.814 a mrtvých 1632.

Osmdesát procent belgických obětí zemřelo v nemocnicích. "Naprostá většina těchto osob byla ve velmi vysokém věku," řekl virolog Emmanuel André. V belgických nemocnicích je nyní hospitalizováno přes 5800 lidí s pozitivním testem na koronavirus.

V Nizozemsku je podle místního ústavu veřejného zdraví (RIVM) dnes o 952 více infikovaných než v neděli a o 101 více mrtvých. Bilance tak vzrostla na celkových 18.803 nakažených a 1867 mrtvých. V nizozemských nemocnicích je k dnešnímu dni hospitalizováno přes 7000 lidí s covid-19.

Maďarský premiér představil nová opatření na podporu ekonomiky

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes představil nová opatření na ochranu ekonomiky před dalšími dopady koronaviru. Mimo jiné řekl, že vláda musí zvýšit letošní rozpočtový deficit z plánovaného jednoho procenta na 2,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Vláda podle něj zajistí domácím podnikům subvencované půjčky v objemu více než dvou bilionů forintů (přes 150 miliard Kč).

Kabinet chce na pomoc vynaložit i 450 miliard forintů (zhruba 34 miliard Kč) na podporu investic a bude hradit část mezd těch zaměstnanců, jejichž pracovní doba se v důsledku šíření koronaviru zkrátí. Důchodci pak obdrží jednu měsíční penzi navíc, a to ve čtyřech splátkách, informovala agentura Reuters.

Vláda plánuje rovněž opatření na podporu konkrétních odvětví, například cestovního ruchu, potravinářského průmyslu či stavebnictví. Už dříve navíc vyhlásila moratorium na splátky půjček podniků i domácností, a to do konce letošního roku.

Celková hodnota programu na podporu ekonomiky včetně opatření centrální banky by měla činit 18 až 20 procent HDP. Cílem vlády je podle Orbána vytvořit tolik nových pracovních míst, kolik zničí negativní dopady koronaviru.

Premiér zdůraznil, že vláda musí bojovat proti šíření koronaviru a zároveň i proti jeho ekonomickým důsledkům. Úkolem je podle něj "zachránit lidské životy a zabezpečit budoucnost", informuje agentura MTI.

V Maďarsku je podle vládního serveru koronavirus.gov.hu zatím potvrzeno 744 onemocnění covid-19. Nemoci, kterou nový typ koronaviru způsobuje, už podlehlo 38 lidí.