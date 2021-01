Rakousko bude před cestami do země vyžadovat registraci

Vídeň - Rakousko bude po lidech cestujících do země od pátku nově požadovat vyplnění formuláře s kontaktními údaji či informaci o místě a pokud možno i délce pobytu v Rakousku. Informovala o tom dnes agentura APA, podle níž výjimku z tohoto požadavku souvisejícího s koronavirovou pandemií budou mít například pendleři. Platit ale bude i pro Rakušany, kteří se vrací ze zahraničí.

Nadále zůstává v platnosti nařízení, že po příjezdu z drtivé většiny zemí světa do Rakouska se lidé musí uchýlit do desetidenní izolace, kterou lze předčasně ukončit podstoupením PCR testu s negativním výsledkem. Tento test je přitom možné provést nejdříve pátý den po vstupu do Rakouska.

K tomu od pátku přibude povinnost registrace prostřednictvím formuláře, který bude podle APA k dispozici v němčině a angličtině na internetu (www.oesterreich.gv.at).

Výjimku z této povinnosti budou mít například lidé dojíždějící přes hranice do práce, lidé, kteří Rakouskem jen projíždějí, a také osoby, které do Rakouska cestují v naléhavé a neodkladné rodinné záležitosti, jako je například pohřeb. Na ty se nebude vztahovat ani povinnost desetidenní karantény.

Karanténa i nadále nebude povinná pro lidi, kteří přilétají z vyjmenovaných zemí málo postižených pandemií, ale i oni se budou muset registrovat. Na tomto pravidelně aktualizovaném seznamu bezpečných zemí jsou nyní Řecko, Finsko, Norsko, Singapur, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland či Austrálie.

Při registraci bude cestovatel muset uvést nejen své jméno či kontaktní údaje, ale mimo jiné také to, kde se zdržoval ve dnech před nastoupením cesty. Zabránit se tak má tomu, aby například člověk, který cestuje do Rakouska ze Švédska přes Finsko, nebyl zproštěn povinnosti karantény.

Do rakouských koronavirových statistik dnes přibylo dalších 1536 Infikovaných a 24 úmrtí souvisejících s covidem-19. Dohromady už v téměř devítimilionové zemi vyšlo s pozitivním výsledkem 382.258 testů a 6747 nemocných zemřelo. V alpské zemi platí přísná protiepidemická opatření se zavřenými obchody, restauracemi či hotely.