Vídeň - Rakouské ministerstvo vnitra vyzvalo v interním e-mailu policii, aby omezila spolupráci s novináři, kteří o ní nepíšou dostatečně pozitivně. V dokumentu, který po úniku do médií označilo za nezávazný "podnět", ministerstvo rovněž doporučilo, aby se u všech případů zveřejňovala státní příslušnost a pobytový status podezřelého. Aktivněji by policejní mluvčí měli na základě doporučení informovat o sexuálních deliktech, informoval dnes rakouský list Die Presse. Rakouské ministerstvo vnitra ovládá od konce loňského roku pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Kancléř Sebastian Kurz obsah e-mailu kritizoval.

"Bohužel některá média již tradičně (například STANDARD, 'Falter') a nově také 'Kurier' poskytují velmi jednostranné a negativní zpravodajství o ministerstvu vnitra, respektive policii," stojí v e-mailu, který z policejních kruhů unikl do rakouského tisku. List Der Standard a Kurier jsou přední rakouské liberální deníky, Falter je týdeník.

"Dovoluji si doporučit, aby se omezila komunikace s těmito médii na nejnutnější (zákonem předepsanou) míru...," stojí v e-mailu rozeslaném mluvčím policií jednotlivých spolkových zemí. Jako odesílatel e-mailu je uveden mluvčí ministerstva vnitra Christoph Pölzl. Média by měla podle ministerstva předem garantovat "neutrální nebo pozitivní zpravodajství". Za příklad dává soukromou televizní stanici ATV, která chystá pořad o každodenní policejní práci. "Každý díl se bude kontrolovat a teprve po kontrole s pozitivním výsledkem půjde do vysílání," stojí v e-mailu. ATV v reakci odmítla, že by ministerstvo či policie měly na konečnou podobu jejího pořadu vliv.

Ministerstvo v dopise policejní mluvčí také vyzývá, aby v budoucnu důsledně zveřejňovali státní příslušnost a pobytový status podezřelých z trestných činů. Například ministerstvo spravedlnosti od roku 2014 ale doporučuje, aby se údaje jako národnost, náboženské vyznání či barva pleti zveřejňovaly jen v případě, že je to nezbytně nutné.

Jedním z doporučení v rozeslaném e-mailu je také to, aby policie mnohem aktivněji informovala o sexuálních deliktech, hlavně v případě, že k nim došlo na veřejnosti a oběť a pachatel se neznali. V dosavadní praxi se v případě, že byl pachatel policii znám, od informování o trestném činu v zájmu ochrany oběti upouštělo, informoval list Die Presse.

V reakci na zveřejnění dokumentu ministerstvo uvedlo, že jeho doporučení se zakládají "na letitých zkušenostech mnoha pracovníků ministerstva" a že se jedná pouze o "podnět", nikoli o nařízení. Způsob, jakým Der Standard a Kurier o e-mailu informovaly, podle ministerstva nicméně dokazuje, že "podezření z předpojatosti" není pouhou smyšlenkou.

Ministrem vnitra je od loňského prosince Herbert Kickl z protiimigrační FPÖ. Podle zveřejněné reakce nebyl ministr "zadavatelem ani příjemcem" kontroverzního e-mailu.

Opozice Kickla kvůli psaní ale ostře napadla. Že by o něm nevěděl, není podle ní totiž pravděpodobné. "Kickl má zřejmě problémy se svobodou tisku," řekl předseda parlamentní frakce sociálních demokratů Andreas Schieder. "Takhle vypadá demagogie... Toto ohrožuje demokracii. Kickl se stal opravdovým rizikem," uvedla na twitteru předsedkyně liberální strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová.

Kriticky dnes na doporučení o způsobu komunikace policie s médii reagoval i kancléř Sebastian Kurz. "Jakékoli omezení svobody tisku je nepřijatelné," uvedl. "Vylučování nebo bojkot vybraných médií v Rakousku nemá místo," dodal. Podle něj se nicméně i předchozí vláda sociálnědemokratického kancléře Christiana Kerna pokoušela omezovat práci médií.