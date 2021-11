Rakouské finále paralelního závodu SP vyhrál Hirschbühl

SP ve sjezdovém lyžování v Lechu Zürsu (Rakousko):

1. Hirschbühl, 2. Raschner (oba Rak.), 3. McGrath, 4. Kristoffersen (oba Nor.), 5. Philp (Kan.), 6. Pertl (Rak.), 7. Read (Kan.), 8. Hadalin (Slovin.), 9. Rauchfuss (Něm.), 10. Kranjec (Slovin.), ...43. Paulus (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 37 závodů): 1. Hirschbühl a Odermatt (Švýc.) oba 100, 3. Kranjec (Slovin.) 86, 4. Leitinger (Rak.) a Raschner oba 80, 6. Kristoffersen 68.

Ženy - paralelní závod: 1. Slokarová (Slovin.), 2. Stjernesundová, 3. Lysdahlová (obě Nor.), 4. Bassinová (It.), 5. Hectorová (Švéd.), 6. Monsenová (Nor.), 7. Dürrová (Něm.), 8. Robniková (Slovin.), 9. Brunnerová (Rak.), 10. Frasseová Sombetová (Fr.).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 37 závodů): 1. Slokarová 118, 2. Shiffrinová (USA) 100, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 96, 4. Stjernesundová 92, 5. Hectorová 67, 6. Liensbergerová (Rak.) 65.