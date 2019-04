Vídeň - Sporného výroku českého prezidenta Miloše Zemana o financování českojazyčné Komenského školy ve Vídni si povšimlo vícero rakouských médií, nejen list Der Standard. Agentura APA poznamenala, že prezidentova slova kritizoval i český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

O Petříčkově kritice Zemanových "verbálních výpadů" informoval také portál rakouské rozhlasové a televizní společnosti ORF či deník Tiroler Tageszeitung. ORF poznamenal, že prezident Zeman v úterý vytknul přítomnému bývalému vídeňskému starostovi Michaelu Häuplovi, že za jeho vlády radnice neposlala českojazyčné škole ani šilink. To se ale ukázalo být nepravdivé.

ORF uvedla, že česká prezidentská kancelář později vysvětlila, že informace získal Zeman od české velvyslankyně Ivany Červenkové, která celý incident označila za nedorozumění a za slova vytržená z kontextu.

Der Standard se věnoval i Zemanovu prohlášení, že na rozdíl od Häupla vydržel v politice 30 let, tedy o šest let více, protože byl vždycky upřímný a nikomu nikdy nelichotil. Deník ale zdůraznil, že Zeman skončil v premiérském úřadu v roce 2002 a až do nástupu do prezidentské funkce v roce 2013 žádný oficiální úřad nezastával.

Rakouská média si všimla i Zemanovy kritiky ekologů, kteří brání dopravním stavbám, ale také toho, že ocenil vášeň rakouského prezidenta Alexandera Van der Bellena k tabáku. Deník Die Presse dnes napsal, že Zeman byl na tiskové konferenci po setkání s rakouským prezidentem v dobrém rozmaru, což podle listu možná bylo důsledkem toho, že mu "milý Saša" nabídl tykání.

Zemana, který je sám provokatér, podle Die Presse nerozhodila ani otázka na dekrety prezidenta Edvarda Beneše. Odpověděl se směsicí ironie a sarkasmu s tím, že vyhaslým dekretům by se měli věnovat kvalifikovaní historici a nikoli nekvalifikovaní novináři. Die Presse k tomu dodal, že Zeman v minulosti na adresu novinářů, o kterých hovoří jako o hyenách, používal i silnější výrazivo.