Rakev s královnou Alžbětou II. přijela z Balmoralu do Edinburghu

Londýn - Smuteční kolona vezoucí rakev s královnou Alžbětou II., která dnes dopoledne vyjela ze zámku Balmoral na Skotské vysočině, dorazila po šesti hodinách do paláce Holyroodhouse v Edinburghu. S královnu, jež ve čtvrtek zemřela ve věku 96 let, se přišly rozloučit desetitisíce lidí, kteří lemovali celou trasu vedoucí přes Aberdeen, Dundee a Perth. Davy se tísnily i v centru Edinburghu, kde bude od pondělí rakev na jeden den veřejně vystavena v katedrále svatého Jiljí (St. Giles).

Kolonu sedmi černých automobilů vedl policejní motocykl následovaný pohřebním vozem. Ten vezl dubovou rakev překrytou královskou standartou, na které byl položen květinový věnec. Královnu na celé cestě dlouhé 280 kilometrů doprovázela její dcera princezna Anne s manželem.

Ostatky královny jsou nyní uloženy v Trůním sále paláce Holyroodhouse, který je oficiálním skotským sídlem panovníka. U ukládání rakve byly všechny tři mladší děti královny Alžběty II. - princové Andrew a Edward a princezna Anne.

V pondělní odpoledne se rakev se smutečním procesím, v němž půjde i král Karel III. s manželkou, vydá do katedrály. Tam bude rakev veřejně vystavena do úterý, pak bude letecky přepravena do Londýna.

Po odjezdu z Balmoralu dnes dopoledne kolona projížděla jako první vesnici Ballater. Na královnu tam za zábranami v naprostém tichu čekaly stovky lidí, kolona při průjezdu zpomalila. Truchlící do cesty vozům házeli květiny a před místním kostelem se k poslednímu rozloučení shromáždili představitelé místní správy a církve.

Ulice třetího největšího skotského města Aberdeen lemovaly tisíce lidí, když tam kolona po poledni (po 13:00 SELČ), tedy s malým zpožděním oproti původnímu plánu, projížděla. Auta projela i přes most krále Jiřího VI. přes řeku Dee, který je pojmenovaný po Alžbětině otci. Také zde v davu podle serveru BBC News asi deset minut před příjezdem auta s rakví panovalo naprosté ticho.

Po průjezdu Aberdeenem se rakev vydala po silnici podél pobřeží, kde minula mimo jiné i hrad Glamis, který je úzce spojen s královskou rodinou. Jde o sídlo předků matky královny Alžběty II., kde se v roce 1930 narodila i princezna Margaret, sestra zesnulé panovnice.

Ve skotské metropoli projela kolona starým městem po takzvané Královské míli i kolem budovy parlamentu, kde ji sledovala i skotská premiérka Nicola Sturgeonová. Davy přihlížely průjezdu kolony v naprostém tichu, poté začali lidé hlasitě tleskat.

Vedení města očekává obrovský zájem veřejnosti o rozloučení s královnou v katedrále. Radnice varovala obyvatele, že musejí počítat s několikahodinovým čekáním ve frontách.

Státní pohřeb královny Alžběty II. se uskuteční v londýnském Westminsterském opatství 19. září. Nový král Karel III. vyhlásil na ten den státní svátek. Očekává se, že panovnici do té doby přijdou vzdát hold miliony lidí.