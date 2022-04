Rakety zasáhly nádraží v Kramatorsku, hlášeno nejméně 30 mrtvých

Ilustrační foto - Pár se na nádraží v Kramatorsku na východě Ukrajiny objímá předtím, než žena nastoupí do vlakového vagonu odjíždějícího na západní Ukrajinu. (27. února 2022)

Ilustrační foto - Pár se na nádraží v Kramatorsku na východě Ukrajiny objímá předtím, než žena nastoupí do vlakového vagonu odjíždějícího na západní Ukrajinu. (27. února 2022) ČTK/AP/Andriy Andriyenko

Kyjev/Moskva - Ruské rakety zasáhly vlakové nádraží v Kramatorsku na východě Ukrajiny, které využívají civilisté k evakuaci do bezpečnějších oblastí, oznámila dnes ukrajinská státní železniční společnost. Zemřelo podle ní přes 30 lidí, dalších více než 100 utrpělo zranění, uvedla agentura Reuters. Ta zároveň poznamenala, že tuto informaci nemohla zatím na místě ověřit.

Gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko před oznámením železniční společnosti s odvoláním na policii a záchranáře řekl, že úder mohl zabít nebo zranit až desítky lidí. Na místě byly podle něj tisíce lidí, které se pokoušely kvůli hrozbě nové ruské ofenzivy na východě Ukrajiny dostat do bezpečnějších regionů země. Ruské síly podle něj útočily z raketových komplexů Iskander, píše agentura Unian.

Kyrylenko ruskou armádu obvinil, že nádraží zasáhla záměrně. "Chtějí zasít paniku a strach," prohlásil gubernátor. Moskva zatím zprávy o úderu na nádraží v Kramatorsku nekomentovala, poznamenal Reuters.

Kramatorsk se nachází na severu Doněcké oblasti, nedaleko města Slovjansk. Ukrajinští představitelé tvrdí, že se ruské síly přeskupují k nové ofenzivě a že Moskva plánuje zabrat co nejvíce území ve východní části Ukrajiny.

Místní úřady v některých oblastech už několik dní vyzývají civilisty k odchodu, dokud je to ještě možné a relativně bezpečné. Kyrylenko už v noci oznámil, že z Ukrajinou kontrolované části Doněcké a Luhanské oblasti se v očekávání ruské ofenzivy evakuovalo vlakem na západ země více než 170.000 lidí.

"Vzhledem k tomu, že Rusové soustřeďují své úsilí v Doněcké a Luhanské oblasti, je pro civilisty lepší tyto regiony opustit," napsal v noci Kyrylenko s tím, že evakuační vlaky vyrážejí denně. Ruský letecký úder na přejezd nad železniční tratí v obci Barvinkove podle něj už ve čtvrtek dočasně přerušil cestu tří evakuačních vlaků, které mířily z Donbasu na západ Ukrajiny.

Cílem Rusů je dobytí Mariupolu a ofenziva u Izjumu, uvedl ukrajinský štáb

Přípravy na ruskou ofenzivu na východě Ukrajiny vrcholí, uvedl ráno generální štáb ukrajinských ozbrojených sil. Hlavním cílem ruských jednotek je podle štábu dobytí Mariupolu, ofenziva v oblasti města Izjum a prolomení ukrajinské linie u Doněcku. Podle ukrajinské armády Rusové dál ostřelují civilní cíle a infrastrukturu, hlásí i použití raketometů.

"Na území Doněcké a Luhanské oblasti (ukrajinské jednotky) za posledních 24 hodin odrazily sedm nepřátelských útoků, zničily čtyři tanky, dva dělostřelecké systémy, deset obrněných jednotek a jedenáct nepřátelských vozidel," uvádí armáda.

Ozbrojené síly Běloruska podle velení ukrajinské armády provádějí operační a bojovou přípravu na cvičištích po celé zemi, čtyři taktické skupiny se zapojily do úkolů na posílení ochrany ukrajinsko-běloruské hranice. Z území Běloruska Ukrajině i nadále hrozí raketové a letecké údery, dodává štáb. Zpravodajské informace podle štábu naznačují, že v Bělorusku vznikají nové vojenské jednotky a soukromé skupiny složené z "dobrovolníků". Ukrajinská armáda přiznává, že tato informace dosud nebyla ověřena. Rusko na konci února podniklo invazi na Ukrajinu mimo jiné právě z běloruského území.

Britské ministerstvo obrany s odkazem na zpravodajské informace ve své pravidelné ranní analýze uvedlo, že se ruské jednotky zcela stáhly ze severu Ukrajiny do Běloruska a do Ruska. Přinejmenším část těchto sil se přesouvá na východ Ukrajiny, aby se zapojila do bojů v Donbasu. Před plným bojovým nasazením bude velká část těchto jednotek potřebovat doplnit zásoby, což potrvá nejméně týden, uvedlo britské ministerstvo. "Strategicky významné město Izjum zůstává pod jejich (ruskou) kontrolou," píše se v analýze.

Podle středeční zprávy amerického Institutu pro studium války (ISW) Ukrajinci mají nadále pod kontrolou jihozápad Mariupolu. Ruské jednotky se podle ISW připravují na plánovaný centrální útok na Doněckou a Luhanskou oblast, který by měl přijít v nejbližších dnech.

"Ukrajinské síly odrazily pokračující ruské útoky z Izjumu na jihovýchod směrem na Slovjansk a Barvinkove. Ruské a běloruské síly se za pomoci demonstrativních akcí snaží udržet ukrajinské jednotky v okolí Kyjeva. Je však velmi nepravděpodobné, že by tyto jednotky zahájily nové útočné operace, a ukrajinské jednotky z okolí Kyjeva se pravděpodobně mohou bezpečně přemístit na východní Ukrajinu," píší analytici ISW.

Z Donbasu se v očekávání útoku evakuovalo na západ Ukrajiny 170.000 lidí

Z Ukrajinou kontrolované části Doněcké a Luhanské oblasti se v očekávání nové ruské ofenzivy evakuovalo vlakem na západ země více než 170.000 lidí. Evakuační soupravy, jejichž provoz ve čtvrtek přerušil nálet ruského letectva, nyní opět jezdí. Informoval o tom v noci na dnešek gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko. Ukrajinské úřady doufají, že dnes bude fungovat v zemi deset humanitárních koridorů pro evakuaci obyvatel uvázlých v oblastech, kde se bojuje.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu koncem března uvedl, že "osvobození" Donbasu je prvořadým cílem ruské "speciální vojenské operace", což je oficiální kremelský termín pro invazi na Ukrajinu. Kyjev očekává, že na průmyslový východ země se ruská vojska v příštích dnech a týdnech soustředí, zatímco z předměstí metropole a dalších částí severní Ukrajiny se už stáhla.

"Vzhledem k tomu, že Rusové soustřeďují své úsilí v Doněcké a Luhanské oblasti, je pro civilisty lepší tyto regiony opustit," napsal Kyrylenko s tím, že evakuační vlaky vyrážejí denně.

Ruský letecký úder na přejezd nad železniční tratí v obci Barvinkove ve čtvrtek dočasně přerušil cestu tří evakuačních vlaků, které mířily z Donbasu na západ Ukrajiny. V noci na dnešek Kyrylenko oznámil, že "vlaky jsou již v bezpečné vzdálenosti od epicentra náletu a jedou po stanovené trase". Mezi cestujícími podle něj nejsou žádní zranění.

Dočasně přerušené železniční spojení u obce Barvinkove je jediné, které vede přes neokupované ukrajinské území do velkých donbaských měst Slovjansk a Kramatorsk. Vyřazení tratě z provozu by výrazně zkomplikovalo nejen evakuace civilistů z Donbasu, ale i přísun posil ukrajinské armády bránící tuto část Ukrajiny.

Ukrajinské úřady v posledních dnech naléhají na obyvatele východu Ukrajiny, aby se evakuovali, dokud je to ještě možné.

Dnešních deset plánovaných humanitárních koridorů se podle vicepremiérky Iryny Vereščukové týká jihu a východu země - konkrétně Doněcké, Luhanské a Záporožské oblasti, píše agentura Ukrinform. Obyvatelé obléhaného Mariupolu se však budou muset pokusit dostat z města osobními vozidly.

Strategicky položený Mariupol na začátku března obklíčily ruské jednotky, které jej od té doby těžce ostřelují. Velká část předchozích pokusů o evakuaci civilistů částečně nebo úplně selhala, z čehož se obě strany viní navzájem.

Kyjev: Jednání s Ruskem pokračují, ale náladu poznamenaly události v Buči

Mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem v on-line formátu pokračují, ale náladu poznamenaly události, jako je smrt civilistů v Buči. Podle agentury Reuters to řekl ukrajinský vyjednávač Mychajlo Podoljak. Kdy se delegace opět sejdou osobně, v tuto chvíli nelze říct, konkrétní datum může záviset na situaci na frontě, dodal poradce kanceláře ukrajinského prezidenta podle serveru RBK-Ukrajina.

"Bohužel válka nemá konkrétní termíny: k dnešnímu dni dosáhneme toho a toho. Nemá je ani vyjednávací proces, jehož základní ustanovení závisí na situaci na frontách," cituje ukrajinský server Podoljaka. Jeden z ukrajinských vyjednávačů a současně poradce šéfa prezidentské kanceláře zároveň poznamenal, že ukrajinské ozbrojené síly vytvářejí na bojišti pro vyjednávače podmíněné komfortní podmínky, což delegaci umožňuje navrhovat některé formulace a trvat na jejich plnění, píše RBK-Ukrajina. "Bylo by však chybou dávat nyní nějaké termíny, protože intenzita bojových operací neklesá, ale naopak roste," dodal Podoljak. Ruské síly se v posledních dnech stáhly z oblastí na severu Ukrajiny, podle ukrajinských úřadů se však připravují na ofenzivu na východě země, odkud jsou také stále hlášeny boje a útoky. O tom, že bude koncentrovat síly na Donbas, před časem informovalo také ruské ministerstvo obrany. V případě Buči Podoljak připomněl smrt až několika stovek civilistů, z jejichž zabití viní ukrajinské úřady ruskou armádu, která město ležící nedaleko Kyjeva okupovala. Těla obyvatel se našla po stažení ruských vojsk. Moskva odpovědnost za jejich smrt popírá a tvrdí, že vše zinscenoval Kyjev společně se západními spojenci. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve čtvrtek prohlásil, že Kyjev se v novém návrhu mírové dohody odchýlil od důležitých bodů, na nichž se shodly před časem delegace obou zemí v Istanbulu. Podoljak jeho komentář už ve čtvrtek odmítl. Ruská armáda přišla na Ukrajině o přibližně 19.000 vojáků, tvrdí Kyjev Rusko od začátku invaze na Ukrajinu přišlo o zhruba 19.000 vojáků, uvedla ukrajinská armáda. Ruské ministerstvo obrany naopak informuje o růstu ztrát ukrajinských sil a tvrdí rovněž, že jeho armáda raketami severovýchodně od Oděsy zničila výcvikové středisko pro zahraniční žoldnéře. Ukrajinský generální štáb podle agentury Interfax-Ukrajina dále sdělil, že Ruská federace na Ukrajině dosud ztratila mimo jiné 700 tanků, 1891 bojových obrněných vozidel, 333 dělostřeleckých systémů, 108 salvových raketometů, 55 systémů protivzdušné obrany, 150 letadel, 135 vrtulníků, 1361 vozidel nebo 112 bezpilotních letounů. Za poslední den bylo zlikvidováno kolem 100 okupantů, dva tanky, jeden dělostřelecký systém, jeden dron a tři vozidla, píše Interfax-Ukrajina. Ruské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že úderem z raketových systému Bastion jeho armáda zničila výcvikové středisko pro zahraniční žoldnéře u obce Krasnosilka, která se nachází v blízkosti Oděsy. Ruské vojsko od začátku "zvláštní vojenské operace", jak Moskva nazývá vojenskou invazi na Ukrajinu, hlásí podle agentury TASS mimo jiné zničení 2019 ukrajinských tanků a obrněných vozidel, 421 dronů, 223 salvových raketometů, 97 vrtulníků, 228 protiletadlových raketových systémů nebo například 874 děl a minometů. Letectvo a raketové vojsko v noci na dnešek zasáhly 81 ukrajinských vojenských objektů, řekl mluvčí ruského resortu obrany Igor Konašenkov. Ukrajinská strana údaje o ztrátách svých ozbrojených sil neuvádí a zdrženlivá je ohledně ruské armády i Moskva. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov však ve čtvrtek v rozhovoru se stanicí Sky News připustil, že Rusko na Ukrajině utrpělo značné ztráty, i když Moskva zatím potvrdila jen 1351 padlých vojáků.

