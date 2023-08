Raketa Ariane 6 se na první zkušební let vydá nejdřív příští rok, uvedla ESA

Paříž - První start nové evropské rakety Ariane 6 se uskuteční nejdříve v roce 2024. Agentuře Reuters to po nedávných testech nosného systému řekl šéf Evropské kosmické agentury (ESA) Josef Aschbacher. Nasazení Ariane 6 do provozu je pro Evropu zásadní poté, co přerušila vesmírnou spolupráci s Ruskem po ruské invazi na Ukrajinu a odstavila desítky let používané rakety předchozí generace Ariane 5.

Zatím poslední test z 18. července, při kterém ESA a výrobce nosných raket ArianeGroup krátce zažehli motor Vulcain 2.1, musel být přerušen a odložen na 29. srpna. Cíle, které si agentura vytyčila na červenec, se podle ní podařilo splnit na 90 procent, další zkoušky plánuje na září.

"Po této sérii testů plánujeme upřesnit datum startu Ariane 6," uvedl Aschbacher. Na otázku, zde lze předpokládat, že se první let rakety do konce letošního roku neuskuteční, odpověděl: "Ano, to lze předpokládat".

Šéf společnosti Airbus, která spoluvlastní ArianeGroup, Guillaume Faury ještě letos v červnu uvedl, že první zkušební start rakety firma plánuje na konec letošního roku. Dodal tehdy, že datum startu bude záviset na testech provedených během léta.