Raiffeisenbank v ČR v 1. čtvrtletí zdvojnásobila čistý zisk na 1,19 miliardy Kč

Praha - Raiffeisenbank v ČR v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně zdvojnásobila čistý zisk na 1,19 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla o 25 procent na 558 miliard Kč. Banka o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě. Zisky letos výrazně rostou také ostatním velkým bankám.

"Do roku 2022 jsme vstoupili právním spojením Raiffeisenbank s Equa bank. Byl to další významný krok pro přijetí Equa bank do rodiny Raiffeisen a posunul nás dál na cestě k přípravě toho nejlepšího z této fúze pro naše klienty," komentoval výsledky generální ředitel banky Igor Vida.

Celkové provozní výnosy Raffeisenbank vzrostly v prvním čtvrtletí o 83,2 procenta na 4,41 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy banky stouply o 112,3 procenta na 3,41 miliardy Kč. Tento nárůst způsobil zejména pohyb tržních sazeb, které rostou v reakci na kroky centrální banky. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 40,4 procenta na 1,11 miliardy Kč.

Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 34,1 procenta na 333 miliard Kč. Růst byl jak na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů, tak na straně firem ve formě investičních úvěrů.

Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 25,5 procenta na 449 miliard Kč. Růst táhly zvyšující se zůstatky na běžných účtech, spořicích účtech i termínovaných vkladech, a to zejména u domácností. Vedle fúze s Equa bank přispělo tomuto nárůstu z velké části také převzetí klientů z ING Bank, které se uskutečnilo v polovině roku 2021.

Provozní náklady 2,62 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 47,5 procenta. Tento nárůst způsobila především fúze s Equa bank.

Raiffeisenbank uvedla, že si nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou v absolutní hodnotě v meziročním srovnání vyšší o 369 milionů Kč, a dosahují tak 250 milionů Kč.

Meziroční růst výsledků hlásí i další velké banky v ČR. České spořitelně stoupl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 84,3 procenta na pět miliard korun. Čistý zisk Moneta Money Bank stoupl meziročně o 116 procent na 1,3 miliardy korun.

Raiffeisenbank poskytuje v ČR bankovní služby od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International.