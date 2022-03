Raiffeisenbank s partnery zajistila ubytování pro 150 uprchlíků z Ukrajiny

Praha - Raiffeisenbank ve spolupráci s hotelovým řetězcem Czech Inn Hotels a společností Fidurock tento týden zajistila ubytování a stravu pro 150 ukrajinských uprchlíků zasažených válkou. Ubytování a stravu pro dalších 550 lidí financuje u stejných partnerů a kapacitu nabídla k využití ministerstvu vnitra. Banka to dnes oznámila ČTK.

O organizaci pro prvních 150 lidí se starají zaměstnanci hotelu i banky a příchozím pomáhají s orientací v Praze, zabezpečením základních potřeb, dokumentů nebo zřízením bankovních účtů. Součástí pomoci je zajištění vzdělávání dětí ve spolupráci s Trade Fides a Ministerstvem školství ČR.

"Nyní máme ubytovaných prvních 50 lidí a do konce týdne ubytujeme dalších sto, pro které nyní zajišťujeme dopravu do ČR. Dalších 550 ubytovacích míst jsme nabídli k využití ministerstvu vnitra a ve spolupráci s Trade Fides a ministerstvem školství zajišťujeme na místě i vzdělávání ukrajinských dětí. Raiffeisenbank pokrývá veškeré náklady na ubytování a stravování za 50 milionů korun. Všem ukrajinským občanům na místě pomáháme také se zajištěním základních potřeb včetně založení víceměnového účtu zdarma,” uvedl generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida.

Raiffeisenbank uprchlíků z Ukrajiny nabízí zřízení osobního víceměnového účtu zdarma, v nejbližších dnech spustí on-line bankovnictví v ukrajinštině a připravuje možnost přijímat hotovost v ukrajinských hřivnách. Také pomohla prostřednictvím Člověka v tísni deseti miliony Kč na humanitární účely, zaměstnanci Raiffeisenbank přispěli dalšími 4,7 milionu Kč a za platby na Ukrajinu si banka neúčtuje poplatky.

Do pomoci pro Ukrajince se zapojily i další české banky. Česká bankovní asociace tento týden uvedla, že účet zdarma uprchlíkům nabízejí všechny banky. Šest bank je přímo v asistenčních centrech.

Z Ukrajiny odešlo v souvislosti s ruskou invazí kolem tří milionů lidí. Do Česka jich podle čtvrtečního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) dorazilo přibližně 260.000. Podle ministerstva vnitra už není možné využívat pro dočasnou ochranu uprchlíků nynější postupy. Pobytové oprávnění je podmínkou pro další začlenění běženců do systému dávek, na pracovní trh nebo do vzdělávání.