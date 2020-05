Raiffeisenbank klesl čistý zisk na 808 mil. Kč.

Praha/Vídeň - Raiffeisenbank v prvním čtvrtletí klesl čistý zisk meziročně o devět procent na 808 milionů korun. Aktiva banky vzrostla o 6,6 procenta na 380 miliard Kč. Banka o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě. Pokles zisku zaznamenaly kvůli pandemické krizi i ostatní velké banky. Zisk rakouské Raiffeisen Bank International v 1. čtvrtletí kvůli koronaviru klesl o 22 pct. na 177 milionů eur. Za celý rok čeká výrazný pokles zisku.

"První čtvrtletí přineslo něco, co nikdo nečekal. Zatímco v lednu a únoru všechno vypadalo normálně, již v březnu se vše od základu změnilo a koronavirová pandemie zasáhla i ČR. Museli jsme rychle reagovat na novou situaci, naučit se mnoha novým věcem, a to tak, aby klienti nic nepoznali a my jim i v nových podmínkách mohli poskytovat servis, na jaký jsou zvyklí," komentoval výsledky generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida.

Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 3,7 procenta na 2,96 miliardy Kč. Čisté úrokové výnosy banky stouply o 4,9 procenta na 2,22 miliardy Kč. Čisté příjmy z poplatků se zvýšily o 9,3 procenta na 448 milionů Kč. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně klesly o 23,7 procenta na 238 milionů Kč.

Objem poskytnutých úvěrů klientům se proti minulému roku zvýšil o pět procent na 253 miliard Kč. Rostly jak hypotéky a spotřebitelské úvěry, tak investiční úvěry firmám. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 11,3 procenta na 296 miliard Kč.

Provozní náklady 1,86 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o pět procent. Tento nárůst způsobily například vyšší investice v IT a mzdové náklady.

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek činily 216 milionů Kč. V meziročním srovnání byly vyšší o 251 milionů Kč, a to zejména v důsledku očekávaného zhoršení makroekonomického prostředí v souvislosti s pandemií koronaviru.

Z největších bank České spořitelně klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 19,8 procenta na 3,2 miliardy korun, Monetě Money Bank o čtvrtinu na 731 milionů korun, Komerční bance o 16,3 procenta na 2,7 miliardy korun a UniCredit Bank v ČR a na Slovensku o 55 procent na miliardu korun.

Raiffeisenbank poskytuje v ČR bankovní služby od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International.

Zisk Raiffeisen Bank International klesl o 22 procent

Rakouské bance Raiffeisen Bank International (RBI) klesl v prvním čtvrtletí letošního roku čistý zisk o 22 procent na 177 milionů eur (4,9 miliardy Kč). Banka současně ve svém prohlášení dnes varovala, že kvůli koronavirové pandemii čeká výrazný pokles zisku i za celý letošní rok.

RBI zaúčtovala odpisy související s pandemií v objemu 96 milionů eur. Čisté výnosy z úroků ale banka zvýšila o 6,8 procenta na 881 milionů eur, výnosy z poplatků a provizí pak o 11,4 procenta na 448 milionů eur.

Banka zároveň upozornila, že kvůli očekávané rozsáhlé globální recesi jí zisk v letošním roce výrazně klesne. Letos bude velmi nízký hlavně růst objemu úvěrů a současně zřejmě poroste objem nesplácených úvěrů.