Rahm v přehlídce úžasných patů porazil Johnsona

Olympia Fields (USA) - Španělský golfista Jon Rahm vybojoval po strhujícím závěru turnaje BMW Championship pátý triumf na PGA Tour. V rozstřelu na hřišti v Olympia Fields na předměstí Chicaga porazil na první přidané jamce světovou jedničku Dustina Johnsona z USA. Za vítězství Rahm inkasoval 1,7 milionu dolarů a posunul se na druhé místo v průběžném pořadí lukrativního FedEx Cupu právě za Johnsona.

Americký hráč zvítězil před týdnem v Nortonu a dostal se do čela světového žebříčku. Na BMW Championship mu vyšel skvěle finiš, když na poslední jamce zahrál dvanáctimetrovým patem birdie a vynutil si play off s Rahmem. Jenže Rahm se v rozstřelu blýskl na stejné jamce patem z 20 metrů a díky birdie oslavil druhé vítězství v sezoně po červencovém triumfu na Memorialu.

"Upřímně, doufal jsem, že to bude slušný pat do paru, který mě udrží v play off. Ale šel tam opravdu hezky. Těžko se tomu dá uvěřit," uvedl Rahm ke svému kousku, jímž zastínil předchozí perfektní Johnsonův pat. "Musel jsem se u svého patu smát, protože nevěříte, že by se vám něco takového mohlo povést. Zahrál jsem neuvěřitelný pat a Jon pak předvedl ještě šílenější," prohlásil Johnson.

Po druhém dílu play off FedEx Cupu vede o téměř 400 bodů před Rahmem. Seriál vyvrcholí tento týden v Atlantě za účasti třicítky nejlepších. Chybět bude někdejší světová jednička a dvojnásobný vítěz FedEx Cupu Američan Tiger Woods, jenž skončil na BMW Championship na 51. místě a na finálový turnaj se nekvalifikoval.

Golfový turnaj BMW Championship série PGA Tour v Olympia Fields (par 70, dotace 9,5 milionu dolarů):

1. Rahm (Šp.) 276 (75+71+66+64) - v rozstřelu na 1. jamce, 2. D. Johnson (USA) 276 (71+69+69+67), 3. Macujama (Jap.) 278 (67+73+69+69) a Niemann (Chile) 278 (72+71+68+67), 5. Finau 279 (70+71+73+65), 6. Kokrak (oba USA) 280 (74+71+69+66) a Fitzpatrick (Angl.) 280 (70+75+68+67).

Golfový žebříček k 31. srpnu (v závorce předchozí umístění):

Muži: 1. (1.) D. Johnson (USA) 9,96, 2. (2.) Rahm (Šp.) 9,87, 3. (3.) Thomas (USA) 8,34, 4. (4.) McIlroy (Sev. Ir.) 7,67, 5. (5.) Morikawa 7,53, 6. (6.) Simpson 7,04, 7. (7.) Koepka 6,14, 8. (8.) DeChambeau 6,02, 9. (9.) Reed (všichni USA) 5,76, 10. (11.) Scott (Austr.) 5,42, ...586. (578.) Lieser (ČR) 0,23.

Finanční žebříček sezony (v dolarech): 1. Thomas 7,344.040, 2. Rahm 5,959.819, 3. D. Johnson 5,837.267, 4. Morikawa 5,250.868, 5. Simpson 5,097.742, 6. DeChambeau 4,998.495, 7. Berger (USA) 4,439.420, 8. McIlroy 4,408.415, 9. Im Song-če (Korea) 4,337.811, 10. Reed 4,250.060.