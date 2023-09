Ragbisté Francie na úvod MS uštědřili historickou porážku Novému Zélandu

Saint-Denis (Francie) - Mistrovství světa v ragby ve Francii začalo překvapivou výhrou domácího týmu 27:13 nad Novým Zélandem, který poprvé v historii šampionátů prohrál utkání základní skupiny. All Blacks před dnešním duelem v Saint-Denis zvítězili ve 31 zápasech základní fáze.

Nový Zéland sice krátce před výkopem přišel kvůli zranění o kapitána Sama Canea, ale do samotného duelu vstoupil ideálně, protože už po 93 sekundách položil první pětku Mark Telea. Francouzi ale do přestávky otočili na 9:8, a i když v úvodu druhé části opět Telea poslal trojnásobné mistry světa do vedení 13:9, domácí hnaní osmdesátitisícovým kotlem skóre obrátili.

O 17 bodů Francouzů se postaral Thomas Ramos, jenž proměnil pět trestných kopů a jednu konverzi po položené pětce.

Oba dnešní soupeři jsou velkými favority skupiny A, v níž jsou vedle nich ještě Itálie, Uruguay a Namibie. Do čtvrtfinále postoupí nejlepší dva týmy skupiny. Turnaj, který je z organizačního hlediska předzvěstí pařížské olympiády 2024, potrvá do 28. října.

Mistrovství světa v ragby ve Francii: Skupina A: Francie - Nový Zéland 27:13 (9:8).