Ilustrační foto - Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj, kterému v červenci končí šestileté funkční období, chce ve vedení úřadu dál pokračovat. Řekl to 9. dubna v rozhovoru ČTK. Vládní strany ale o kandidáta, kterého prezidentovi navrhnou ke schválení, zatím nevybraly. Vyplývá to z vyjádření politických stran. ČTK/Šálek Václav

Praha - Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj se v listopadu 2017 sešel s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem kvůli tomu, že vláda snížila ÚOHS rozpočet, řekl dnes Rafaj televizi Prima. Důvodem ke škrtům byly podle něho zásahy úřadu proti ministerstvům vedeným hnutím ANO, Faltýnek s tím nesouhlasí. Rafaj připustil, že mluvili také o mýtu. Popřel ale, že by dělal rozhodnutí ve prospěch některé z firem, která se tendru na mýtný systém účastnila.

"Mně bylo vytýkáno na vládě, že zahajujeme správní řízení proti ministerstvům ANO," řekl Rafaj. "Když jsem jim doložil, že máme od policie postoupeno, abychom tyto zakázky zahájili, tak mě napadli, že jsem se domluvil s (bývalým ministrem vnitra Milanem) Chovancem (ČSSD)," uvedl.

Rafaj se hájil tím, že řízení byla zahajována na základě podnětu státního zástupce, uvedl. Připomněl, že státní zastupitelství spadají pod ministerstvo spravedlnosti, které vedlo hnutí ANO. Šlo podle něj konkrétně o kauzu pražské opencard. "Vzápětí mi vzali dalších 11 milionů z rozpočtu," podotkl Rafaj. Faltýnek nevyloučil, že se ho Rafaj na financování úřadu zeptal. "Ale to není moje kompetence," řekl Primě. Rafaje určitě odkázal na vládu, uvedl.

Místopředseda ANO tvrdí, že s Rafajem mluvili hlavně o legislativě. "Velmi intenzivně jsme řešili třeba zákon na ochranu hospodářské soutěže, což je zákon, který se týká přímo ÚOHS," podotkl Faltýnek.

Policie 7. března zasahovala na ÚOHS a také v sídle firmy Kapsch, která v Česku provozuje mýtný systém. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že vyšetřovatelé podezírají Rafaje a šéfa Kapsche Karla Feixe z korupce. Faltýnek se s oběma kvůli mýtnému scházel. Deník Právo napsal, že podle policejních důkazů na schůzce s Feixem dohodl, že u Rafaje zařídí ovlivnění soutěže ve prospěch firmy Kapsch.

Rafaj potvrdil, že s Faltýnkem o mýtu mluvili. Od Faltýnka chtěl vědět, co má úřad dělat, aby byl výsledek soutěže spravedlivý. "Já jsem se nechtěl s někým bavit o tom kdo, ale já jsem se chtěl bavit, jak aby to bylo spravedlivé, protože spousta pomluv právě mířila do spravedlivosti rozhodování úřadu," řekl. Faltýnek zopakoval, že o žádném tlaku z jeho strany nemůže být řeč.

Ministerstvo dopravy vybralo v tendru jako nového provozovatele mýtného systému konsorcium CzechToll/SkyToll.