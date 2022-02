Radůza na novém dvojalbu Nebe je odemčené mapuje poslední roky svého života

Praha - Zpěvačka, hudebnice, textařka a skladatelka Radůza, vlastním jménem Radka Vranková, mapuje novými písněmi poslední tři roky svého života. Vycházejí na dvojalbu Nebe je odemčené, které původně chtěla natočit sama živě jako návrat ke kořenům písničkářství. Vzhledem k lockdownu však první část nahrávky vznikla ve studiu v duu s kytaristou Josefem Štěpánkem, k natáčení druhého disku si přizvala další muzikanty. S legendou českého bluegrassu Robertem Křesťanem nazpívala duet Dobrý lidi.

"Dorazil skvěle připravený do studia a nechtěl žádný honorář. Tak jsem se mu alespoň odvděčila koženým pouzdrem na brýle, která sama vyrábím," řekla v rozhovoru s ČTK Radůza.

Nahrávka Nebe je odemčené následuje po předchozích koncepčních projektech. Radůza před dvěma lety pod názvem Kupředu plout zpracovala osud Anity Garibaldiové, albem s názvem Muž s bílým psem v roce 2018 vzdala poctu všem autorům trampských písniček a spisovatelům indiánských příběhů. Dva roky předtím převzala platinovou desku za prodej CD s knihou Marathon - Příběh běžce. V něm popisuje příběh člověka, který prochází bitvami napříč staletími. "Obrátila jsem se nyní do sebe, snažila jsem se tentokrát o nekoncepční album. Ale tím, že to popisuje posledních pár let mého života, tak je to vlastně koncepční, je to můj deník," řekla ČTK.

Novinka nabízí hudbu různých žánrů, zazní šanson, folk, jazz i romská a balkánská muzika. "Kdysi jsem se učila romsky, ale většinu jsem zapomněla. O Vánocích jsme si s rodinou udělali DNA testy a já jsem zjistila, že jsem z jednapadesáti procent z Balkánu, což vysvětluje mnohé z mojí povahy. Další část, kterou mám v sobě podle testu zastoupenou, je severní Evropa, takže proto mě asi v mládí lákala cesta do Grónska a Norska," řekla.

Radůza tentokrát na desce nehraje na akordeon, ale vzala do rukou banjo a ukulele. "Pořídila jsem během lockdownu ukulele, abych se trochu rozveselila. Člověk se na něj snadno naučí. Dopoledne mi přišlo a odpoledne už jsem přehrála celý zpěvník. Pořídila jsem si také banjo. Také proto, že jsem dostala bolestivý zánět šlach a harmoniku jsem najednou neutáhla," vysvětlila.

Několik nových písní osmačtyřicetiletá umělkyně zařadila do koncertního turné, které s kapelou zahájí 15. března v kině v Řevnici. Křest nového alba se uskuteční 7. dubna v pražském Divadle Gong. Některé koncerty odehraje sólově s elektrickou kytarou, se kterou plánuje natočit následující album.

"Bude to takový moderní folk a snad se už album konečně podaří natočit živě. Nové písně mě napadají tak často, jsem za ten dar ráda, ale někdy je to pro mě i moje okolí až devastující. Třeba když mě skladba Těžký věci napadla na jevišti, když jsem hrála jinou písničku. To už jsem měla pocit, že blázním," podotkla.

Pro koncertní vystupování Radůzu objevila Zuzana Navarová. V roce 2001 ji vyšlo debutové album Andělové z nebe. Radůza navštěvovala konzervatoř, obor zpěv a skladba - sekce pop music. Soukromě studovala i vážnou hudbu. V roce 2004 obdržela tři ocenění Anděl jako zpěvačka roku, objev roku a v žánrové kategorii.