Radu uráží tiskovky bez novinářů, připadá si pak jako blázen

Uherské Hradiště - Trenér jabloneckých fotbalistů Petr Rada se po utkání 2. ligového kola na Slovácku ostře vymezil proti opatření Ligové fotbalové asociace, která kvůli koronavirové pandemii neumožňuje novinářům osobní přístup na tiskové konference a na rozhovory s hráči. Bývalého reprezentačního kouče uráží, když musí hodnotit zápasy v prázdném tiskovém středisku a hovořit "do zdi". Vyzval vedení soutěže, aby novináře na tiskové konference pustilo.

"Zase musím začít stejně, už mě to nebaví, tiskovka před prázdnými zdmi mi připadá úplně katastrofální. To tady nemůže sedět 10 novinářů s rouškou? I já bych měl roušku. Ať sedí ob dvě místa vedle sebe. Připadám si jak blázen, jak když mluvím do zdi," řekl po remíze 1:1 emotivně Rada při online tiskové konferenci.

"Udělejte nějaké rozhodnutí, ať sem může 10 nebo pět novinářů, sedí ob sedačku a jedeme. Nebudu mluvit do zdi, už mě to vážně uráží," dodal ostřílený kouč, který v minulém týdnu oslavil 62. narozeniny.

Pro novináře platí v Česku při fotbalových zápasech vesměs přísnější pravidla než u jiných sportů. Od květnového restartu minulé sezony, přerušené pandemií koronaviru, nesmí mít žurnalisté přímý kontakt s hráči a trenéry. Tradiční tiskové konference probíhají online formou, případně klub zasílá médiím zvukové nahrávky s aktéry.