Jablonec nad Nisou - Trenéra Petra Radu těší, že fotbalisté Jablonce ve všech třech dosavadních utkáních základní skupiny Evropské ligy předvedli dobrý výkon a favorizovaným soupeřům se vyrovnali. Mrzí ho, že z toho vytěžili jen dvě remízy a komplikuje se jim boj o postup.

"Jako nováčkové jsme ve všech třech zápasech obstáli. Celkově jsme odehráli už potřetí hodně kvalitní utkání, ale opět se nepovedlo zvítězit. Ale musím hráčům poděkovat za přístup a fotbalovost," řekl Rada po čtvrteční remíze 1:1 s Astanou. "Ale já pořád říkám, že české týmy se dokážou tou naší chytrostí a kombinačním fotbalem prosadit a jsou schopné předvést v Evropě velké věci. Viděli jsme to teď třeba u Plzně," připomněl těsnou prohru Plzně 1:2 na hřišti Realu Madrid.

Jablonec byl blízko tomu, aby Astanu porazil, ale neudržel brzké vedení a pak už nedal druhou branku navzdory převaze. "Utkání mělo vysokou kvalitu. Povedlo se dobře vstoupit do zápasu a šli jsme brzy do vedení. Pak jsme ale dostali zbytečnou branku, která přišla po několika našich chybách. Jinak jsme odehráli poločas kvalitně a snažili jsme se hrát hodně vysoko," hodnotil Rada.

"Ve druhé půli jsme také byli lepší, soupeř hrál jen na brejkové situace. Z nich občas hrozili, ale my to dobře zdvojovali a nepouštěli je do vyložené šance," dodal bývalý reprezentační kouč.

Mrzelo ho jen to, že při ofenzivních akcí chyběla větší aktivita hráčů do vápna, jak tomu bylo při gólu Jakuba Považance ve 4. minutě. "Tyhle zpětné přihrávky jsou pro obranu nepříjemné, a pokud se tam hráči z druhé vlny dostanou, tak je to pro obranu hodně těžké. Proto se snažíme tam mít co nejvíce hráčů. Při gólu se to povedlo, ale pak tam byly situace, kdy se to tolik nedařilo a to byl dnes problém," mínil Rada.

Jedenáct z posledních 19 gólů Jablonce dali střední záložníci Trávník, Považanec či Kubista. "Jsme rádi, že naši střeďáci střílejí branky. Pro každý tým je důležité, když má více gólových hráčů. Zvláště, když nám teď chybí ten silový hráč ve vápně, který by těžil z centrů. Chramosta a Ikaunieks jsou jiné typy," připomněl Rada absenci zraněného vysokého útočníka Martina Doležala.

Pokud chce Jablonec pomýšlet na postup, potřebuje v příštím utkání vyhrát v Astaně. "Pojedeme do Kazachstánu s tím, že budeme chtít určitě bodovat. Samozřejmě doma na umělé trávě je Astana silná. Požene ji i hodně fanoušků, ale my se můžeme rovnat s každým ve skupině a budeme chtít uspět," prohlásil Rada.

Nejprve ale Jablonec čeká víkendové ligové derby s Libercem. "Bude mít náboj, přijde dost lidí. Možná to pro nás bude ještě těžší zápas než s Astanou. Hlavně psychicky. Dosud jsme ale neměli problém přepnout po pohárovém zápase, tak to snad bude pokračovat," dodal kouč.