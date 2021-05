Radši medaile než cena pro nejlepšího beka, řekl Hronek před MS

Praha - Hokejový obránce Filip Hronek se dnes společně s Filipem Zadinou stali prvními posilami z NHL, které se před blížícím se mistrovstvím světa v Rize připojily k reprezentaci. Dvojice Detroitu přiletěla do Prahy v pondělí večer a jejich cesta rozhodně nebyla ideální. Protáhla se o několik hodin a oproti původnímu plánu museli letět ještě přes Amsterodam.

"Cesta nebyla nic moc. Měli jsme nějaké komplikace, ale naštěstí se to zvládlo," řekl Hronek v on-line rozhovoru novinářům. Letadlo mířící z Detroitu do Paříže se totiž muselo vracet do Halifaxu poté, co měla jedna z cestujících zdravotní problémy. "Museli jsme se otočit nad oceánem a nouzově přistát. Bylo to nepříjemné, ale snad se jim povedlo paní zachránit. Když ji nesli na nosítkách kolem mě, tak nevypadala vůbec dobře. Doufám, že je vše v pohodě," přál si třiadvacetiletý bek.

Kvůli vynucené zastávce v Kanadě pak čeští reprezentanti společně s partnerkami nestihli navazující spoj z Francie do Prahy a museli neplánovaně letět přes Nizozemsko. "Ve Francii to na letišti bylo trochu divoké, lidem se to moc nelíbilo. Nejhorší ale bylo pak čekat ještě tři hodiny v Amsterodamu, když člověk ví, že je to do Prahy kousek," podotkl Honek.

Účastník předešlých dvou světových šampionátů by měl v Rize patřit mezi klíčové hráče reprezentace. Pozvánku přijal hned. "Nebylo to složité rozhodování. Jsem rád, že jsem mohl jet. Když možnost byla, nebylo nad čím přemýšlet," řekl.

Hronka neodradily ani náročné podmínky, které bude muset stejně jako v NHL dodržovat. "Bylo toho hodně, ale na druhou stranu se to dá přežít. Není to nic hrozného. Ty tři týdny se v tom už ztratí," pousmál se Hronek.

Odchovanec Hradce Králové má za sebou pátou sezonu v zámoří, potřetí byl součástí Detroitu v NHL. "Byla to asi nejnáročnější sezona s ohledem na fakt, že zápasy byly nasekané za sebou a byla tak i karanténa. Nedalo se nic dělat a nebylo to úplně příjemné. Ale jak už jsem řekl, dalo se to zvládnout a vydržet," řekl Hronek.

Ofenzivně laděný obránce byl nakonec s 26 body nejproduktivnějším hráčem týmu, což ale nepřeceňuje. "Hlavně bychom byli rádi, kdybychom měli více bodů do tabulky. To je důležitější, než osobní statistiky. Bohužel jsme ale v sezoně nedávali tolik gólů a od toho se asi vše odvíjelo," podotkl.

Ani on ale Detroitu nepomohl k postupu do play off, v němž hráči Red Wings chybí již popáté za sebou. "Určitě to bylo zklamání. Každý chce postoupit do play off a nám se to nepovedlo. Na druhou stranu jsme byli rádi, že jsme udělali nějaký progres a že bylo to zase o něco lepší než loni," řekl Hronek.

V sezoně NHL dal dva góly, oba však při power play soupeře. "Doufám, že jsem si nějaké schoval na mistrovství. Z tohohle pohledu to určitě nebyla vydařená sezona," řekl Hronek, jenž začal sezonu s ohledem na odložený start zámořské soutěže v Hradci Králové a v dresu Mountfieldu nastřílel deset branek ve 22 utkáních. V listopadu se tak představil i v české reprezentaci, když startoval na turnaji Karjala ve Finsku.

Oba hráči Detroitu zřejmě zasáhnou již tento týden do programu Českých her. Měli by hrát v sobotu proti Rusku. "Ještě se o tom budeme bavit, ale nespíš v sobotu budeme hrát," přiznal Hronek.

Na MS v roce 2019 byl Hronek vyhlášený nejlepším obráncem a prosadil se i do ideální sestavy turnaje. Tentokrát by ale radši uspěl s týmem. "Doufám, že mužstvo bude dost silné na to, aby se nám povedlo něco uhrát. Stát se opět nejlepším bekem? Radši medaile," dodal Hronek.