Praha - Úřady a školy v Česku začnou dnes s vyvěšováním tibetských vlajek. Zavlají na stovkách radnic a desítkách škol. Připomínají oběti povstání, které v Tibetu v roce 1959 potlačili čínští vojáci. Vlajky na podporu lidských práv v Tibetu vyvěsí také vedení pěti krajů, po čtyřech letech se do akce zapojí pražský magistrát. Vyplývá to ze zjištění ČTK a webu spolku Lungta, který v Česku vydává Tibetské listy. Před čínským velvyslanectvím v Praze se v neděli uskuteční shromáždění Hlas pro Tibet proti násilné převýchově tibetských dětí čínským režimem.

Podle webu spolku Lungta, který v Česku kampaň Vlajka pro Tibet zastřešuje, se k připomínce 60. výročí povstání letos připojí víc než 800 radnic. To je zhruba o 70 víc než loni. Vůbec poprvé se zúčastní čtyřicítka úřadů. Z krajů letos vedle Prahy vyvěsí vlajku Jihomoravský, Moravskoslezský, Královéhradecký, Liberecký a Pardubický, tedy stejné jako loni. Podobný jako v minulém roce zůstal kolem stovky také počet zapojených škol.

V sobotu by měla tibetská vlajka zavlát na střeše České poštovny na Sněžce, kam ji vynese výprava senátorů, poslanců a starostů. Z oken Sněmovny ji tradičně vyvěšuje poslanecký klub TOP 09.

Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let minulého století v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Akce připomíná 80.000 obětí potlačeného povstání v tibetském správním centru Lhase v roce 1959. Kořeny povstání sahají do počátku 50. let, kdy armáda komunistické Číny vnikla na tibetské území a zabrala jej. Česko se ke světové akci na podporu Tibetu aktivně připojilo poprvé v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice.