Radní Prahy odsouhlasili vznik sbírky na obnovu zničeného kostela

Praha - Praha vyhlásí veřejnou sbírku na opravu kostela sv. Michala ze 17. století, který ve středu téměř zničil požár. Dnes o tom rozhodli radní města. Vyhlášení musí ještě potvrdit ministerstvo vnitra, poté město zveřejní číslo bankovního účtu, na který bude možné přispět. Škoda se podle prvních odhadů pohybuje v řádu několika milionů korun. Kostel vlastní Praha, magistrát bude požár řešit jako pojistnou událost. Předseda kulturního výboru Jan Wolf (KDU-ČSL) kritizoval, že radní odmítli návrh ihned do sbírky vložit milion korun.

Sbírka by měla trvat jeden rok. "Požár vzácného dřevěného kostela, který jsme dostali darem od Podkarpatské Rusi, způsobil obrovskou kulturní škodu a je třeba ho co nejrychleji obnovit. Věřím, že tomu pomůže dnes schválená sbírka, do které rád osobně přispěji, a kostel bude snad brzy opět sloužit svému účelu," uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Wolf na facebooku uvedl, že jeho návrh na milionový příspěvek města do sbírky přednesla radní Hana Marvanová (za STAN) a hlasovali pro něj radní Spojených sil pro Prahu (STAN a TOP 09), nikoliv však zástupci Pirátů a Prahy Sobě.

Podle radní pro kulturu Hany Třeštíkové (Praha Sobě) se o příspěvku města bude dále jednat. "Jednak kostel je majetek města, tedy město ponese náklady v desítkách milionů, jednak budeme jednat o navýšení toho, co se ve veřejné sbírce vybralo (takže by mohlo jít i o víc než milion) a jednak jsem vyzvala radní i všechny předsedy, aby do veřejné sbírky přispěli soukromě," uvedla v reakci na Wolfův status.

Dřevěný kostel stál v zahradě Kinských od roku 1929, kdy byl do Prahy rozebraný přivezen z obce Velké Loučky u Mukačeva v tehdejší Podkarpatské Rusi, dnes na Ukrajině. Byl součástí sbírek národopisného oddělení Národního muzea v Praze. O požáru dostali ve středu hasiči informaci krátce před 15:00, na místě zasahovali s deseti auty s cisternou a jedním se žebříkem. Kostel byl požárem prakticky zničen.

Na místo již vyrazili i pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ). "Je nutné přesně konkretizovat památkovou ochranu kostela a ochranu konkrétních parcel, vlastnické vztahy a podobně," uvedla mluvčí ústavu Andrea Holasová. Dokumentátoři také poničenou památku nafotí. "Teprve se uvidí, co bude možné z původních konstrukcí zachovat. Na to je nyní příliš brzy. Bylo by dobré alespoň symbolicky použitelné části kostela zachránit," uvedla dále. Dodala, že výhodou by mohlo být, že kostel již byl převezen a znovu sestaven, takže by mohly existovat plány z období první republiky. U těch původních ze 17. století se to podle ní předpokládat nedá.

Pravoslavný kostel byl postaven ve druhé polovině 17. století takzvaném bojkovském stavebním slohu s prvky lidového baroka. Byl asi 14 metrů dlouhý a osm metrů široký, hlavní věž sahala do výšky asi 17 metrů. Roubené části kostela pokrývala šindelová střecha. Jednalo se o dar Rusínů svému tehdejšímu hlavnímu městu, Praze, jako své typické lidové stavby.

Podobné požáry se odehrály již dříve, v srpnu 2017 shořel historický dřevěný kostel v Gutech na Frýdecko-Místecku ze 16. století, v dubnu 2002 pak plameny zničily dřevěný kostel svaté Kateřiny v Ostravě-Hrabové ze stejného období.