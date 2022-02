Radní Prahy 6 jsou proti výstavbě v okolí areálu Džbán, proti je i opozice

Ilustrační foto - Praha znovu jedná o osudu rekreačního areálu kolem přírodního koupaliště Džbán v Šáreckém údolí (na snímku z 21. února). Tento týden se uskutečnily schůzky, na kterých se zástupci magistrátu a místní radnice sešly s majitelem areálu, firmou Molepo. A společnost projevila zájem pozemky i s rybníkem městu prodat. ČTK o tom informoval mluvčí Prahy 6 Martin Churavý. Obchod by se mohl uskutečnit zhruba do půl roku. Praha 6 chce v atraktivní lokalitě vybudovat areál pro volnočasové a kulturní aktivity.

Ilustrační foto - Praha znovu jedná o osudu rekreačního areálu kolem přírodního koupaliště Džbán v Šáreckém údolí (na snímku z 21. února). Tento týden se uskutečnily schůzky, na kterých se zástupci magistrátu a místní radnice sešly s majitelem areálu, firmou Molepo. A společnost projevila zájem pozemky i s rybníkem městu prodat. ČTK o tom informoval mluvčí Prahy 6 Martin Churavý. Obchod by se mohl uskutečnit zhruba do půl roku. Praha 6 chce v atraktivní lokalitě vybudovat areál pro volnočasové a kulturní aktivity. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Radní Prahy 6 jsou proti výstavbě v okolí areálu Džbán. Usnesli se tak dnes na svém zasedání, informoval ČTK mluvčí radnice Jiří Hannich. Bytové domy chce na pozemcích v Evropské ulici stavět firma Molepo, která je vlastníkem koupaliště Džbán. Pro výstavbu u Džbánu je potřebná změna územního plánu. Tou firma podmiňuje rekonstrukci areálu, který je podle jednatele firmy Jiřího Němce v havarijním stavu. Koupaliště má být proto pro letošní sezonu zavřené, oznámila firma Molepo už dříve na webu.

"Snaha společnosti Molepo není v souladu se zájmy Prahy 6 a jejích obyvatel. S nesmyslnými podmínkami nesouhlasíme a nebudeme se jim podvolovat," sdělil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Podle radních šesté městské části by mělo hlavní město mimo jiné ukončit projednávání změny územního plánu v okolí Džbánu a zkusit do svého vlastnictví získat pozemky v bezprostředním okolí nádrže. Usnesení rady bylo schváleno jako doporučení zastupitelstvu Prahy 6. To by mělo o budoucnosti koupaliště jednat na svém zasedání 28. února. V případě, že metropole pozemky získá a dá je šesté městské části do správy, je Praha 6 podle svého místostarosty Jakuba Stárka (ODS) připravená ve spolupráci s hlavním městem areál koupaliště revitalizovat.

To, že společnost Molepo podmiňuje otevření areálu změnou územního plánu v lokalitě, označili v lednu za "nepřijatelné" opoziční Piráti, podobně se vyjádřili opoziční Zelení v Praze 6. Podle Pirátů Prahy 6 by měl magistrát s firmou jednat o odkupu dotčených pozemků za cenu danou znaleckým posudkem.

Podle jednatele firmy Molepo vyžaduje areál rekonstrukci a investice asi za 100 milionů korun. "Bez plánované výstavby nejsme schopni rekonstruovat areál přírodního koupaliště ani jeho okolí," uvedl na webu Němec. Podle něj je cílem společnosti Molepo rekonstrukce okolí nádrže Džbán a výstavba bytových domů na pozemcích v Evropské ulici a podél budovy Cube v Praze 6.

Firma chtěla v lokalitě stavět už dříve. Plán ale tehdy narazil na odpor obyvatel Prahy 6 a vedení radnice. Veřejnost se proti výstavbě ozvala i nyní. Petici proti zástavbě pozemků v okolí nádrže Džbán zatím podepsalo asi 9000 lidí. Ti žádají mimo jiné zachování charakteru místa jako rekreační a zároveň zelené oblasti a zpětné vykoupení koupaliště Džbán a okolních pozemků do veřejného vlastnictví.

Firma Molepo získala celý areál roku 2012 za zhruba 53 milionů korun a byla jediným účastníkem dražby majetku likvidovaného státního podniku Pražská kanalizace a vodní toky. Území okolo nádrže je považováno za vstupní bránu do Šáreckého údolí. Podle nynější podoby územního plánu lokalita slouží výhradně odpočinku a rekreaci.