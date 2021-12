Radní Pavlík: Loni lidé pekli zdravotníkům cukroví, dnes jsou k nim agresivní

Benešov - Zatímco při loňské vlně koronaviru lidé pekli zdravotníkům cukroví a nosili jim ovoce, dnes je situace opačná. Personál nemocnic čelí agresivnímu chování. Příkladem může být ohrožování zdravotníků v Benešově nožem a střelnou zbraní nebo poškození aut před kladenskou nemocnicí. Dobrovolníky to však od pomoci zdravotnickým zařízením zatím neodrazuje, řekl novinářům krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

"Každý dobrovolník to zvažuje, ale nezaznamenáváme, že by tam byl nějaký dramatický pokles z důvodu, že se bojí jít do služby," uvedl Pavlík. Například benešovské nemocnici se navzdory zprávám o agresivním chování vůči zdravotníkům nadále hlásí stálí příznivci s nabídkou pomoci a zapojují se do práce na odděleních nebo pomáhají s očkováním. Na vánoční služby se již také přihlásilo devět studentek střední zdravotnické školy, řekla dnes novinářům Markéta Bláhová z managementu benešovské nemocnice.

Agresivní chování vůči lékařům a sestrám dnes odsoudila hejtmanka Petra Pecková (STAN). "Je naprosto otřesné, co zdravotníci musejí v současné době zažívat," uvedla. Perné chvíle zažili hlavně v pondělí pracovníci benešovské nemocnice, které ohrožoval nožem a střelnou zbraní jeden z pacientů. Zdravotníkům se podařilo z ordinace utéct, muže na ambulanci zamkli a zavolali na linku 158. Policisté ho pak zadrželi.

Při incidentu nebyl nikdo zraněn, policisté u muže našli dvě plynové zbraně a dva nože. Kriminalisté obvinili třiašedesátiletého muže z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví, hrozí mu až tři roky vězení. Soud na obviněného uvalil vazbu. "Že jsou zdravotníci na pokraji sil kvůli covidu, je jasné, a že ještě budou čelit útočníkovi se zbraní v ruce, samozřejmě nikdo nečekal," dodala Pecková.

Policie se také zabývá případem poškozených aut u kladenské nemocnice. V noci na neděli tam někdo poškrábal lak či propíchal pneumatiky zhruba u deseti vozů. Pavlík upozornil i na negativní komentáře na sociálních sítích, některé by podle něj bylo možné i trestně stíhat.

S agresivním chováním pacientů mají zkušenosti také středočeští záchranáři. Mluvčí krajské záchranné služby Petra Homolová ČTK řekla, že i ona sama se při výjezdu setkala například s tím, že si jeden pacient nechtěl nasadit respirátor a choval se konfliktně. I pod vlivem této zkušenosti upozornila na twitteru na to, že záchranáři i operátoři za epidemii nemohou a je pro ně náročná nejen v práci, ale i v jejich soukromých životech.