Radní Kroměříže napadli hlasování o stavbě nemocnice ve Zlíně

Kroměříž/Zlín 20. prosince (ČTK) - Kroměřížští radní nesouhlasí se způsobem, jakým zastupitelé Zlínského kraje v pondělí schválili stavbu krajské nemocnice ve Zlíně - Malenovicích. Radní schválili podání podnětu k dozorové činnosti pro zneužití zákona o krajích k ministerstvu vnitra, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Podnět k ministerstvu podal i krajský zastupitel Tomáš Pajonk (Svobodní). Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) hlasování neplánovaně zařadil do programu zastupitelstva krátce před jeho skončením. Čunek dnes ČTK řekl, že postup byl zcela v pořádku.

"Kraj popřel práva občanů, zastupitelů a místní samosprávy. Schválil miliardovou investici bez předložení jasných podkladů. Zařadil tento bod do programu nečekaně až v závěru zastupitelstva, takže o něm nevěděli občané ani místní samospráva, které se to významně týká, a dokonce ani řada členů zastupitelstva, s výjimkou 23 vyvolených," uvedl kroměřížský starosta Jaroslav Němec (Nezávislí).

Podle Pajonka byl postup formalisticky a podle jednacího řádu možný. "To jsem ostatně i kvitoval panu Devátému (zastupitel ODS Stanislav Devátý), který změnil názor, přímo na místě. Zákon o krajích stojí nad jednacím řádem a občané nedostali prostor s k přidanému bodu vyjádřit. Schvalovat věc, která kraj zatíží na desetiletí s tím, že se materiály hodí zastupitelům na stůl, není to pozvánce a přidá se v samotném závěru zastupitelstva, prostě není správné jednání," řekl dnes ČTK Pajonk.

O investičním záměru pro stavbu nemocnice hlasovali krajští zastupitelé už na konci června, koalice však byla tehdy rozdělená a projekt, který prosazuje hejtman Čunek, dostatečnou podporu nezískal. Ani v pondělí nepostupovala koalice jednotně, návrh ale i tak získal dostatek hlasů - 23 z 38. Z koalice byli pro zástupci KDU-ČSL, STAN a dva zastupitelé z ODS, z opozice dva zastupitelé SPD a jeden z ČSSD.

Podle Čunka byl však postup v pořádku. "Máme všechny rozsudky Ústavního soudu a všech soudů ve věci takového hlasování, dokonce ve věci těchto návrhů, to znamená zařazování bodu na program. Podle všech právníků je to úplně v pořádku," řekl dnes ČTK Čunek. Podle něj revize jednání krajských zastupitelstev v posledních osmi letech ukázala, že na některých zastupitelstvech se až jedna třetina materiálů dávala takzvaně "přímo na stůl" bez projednání. Hejtman uvedl, že to bylo například při zdravotnické koncepci v roce 2013 či kontokorentním úvěru na 300 milionů korun.

O nové nemocnici podle něj kraj diskutoval s veřejností ve všech čtyřech okresech. "V nemocnicích se diskutovalo, ve výborech a zastupitelstvo projednávalo tu věc 30 hodin. Materiál byl celý projednaný, zastupitelé dobře věděli, o čem jednají," uvedl hejtman. Míní, že mnozí zastupitelé jsou nyní naštvaní, že prohráli nějaký souboj. "Zapomínají na to, že my se máme dívat na pacienta a na peníze, které nás odklady stojí," uvedl Čunek.

Ministerstvo vnitra se bude věcí podle svého mluvčího Ondřeje Krátošky zabývat v rámci své dozorové a kontrolní pravomoci nad samostatnou působností krajů. "Následně ministerstvo věc posoudí z hlediska dodržení příslušných ustanovení zákona o krajích a související judikatury. Délku šetření v tuto chvíli nelze s konečnou platností určit, neboť závisí na součinnosti osloveného kraje a rovněž závisí na právní i skutkové složitosti celého případu," odpověděl na dotaz ČTK Krátoška. Ministerstvo se podle něj o způsobu dodatečného zařazení bodu na program zasedání zastupitelstva a přijetí usnesení dozvědělo z médií. Vyzvalo kraj k zaslání dokumentace a vyjádření.