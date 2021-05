Radní jižní Moravy vyzvala Babiše, ať nenavštěvuje jen hezké domovy seniorů

Brno - Radní Jihomoravského kraje pro sociální věci Jana Leitnerová (Piráti) vyzvala otevřeným dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby nenavštěvoval domovy seniorů v kraji bez vědomí zřizovatele a aby nechodil jen do hezkých zařízení. Leitnerová ČTK řekla, že v kraji je více domovů ve špatném stavu, které by měl Babiš vidět. Podle ní se naopak zajímá v domovy v dobrém stavu, kde si dělá líbivé fotky. Premiérovi v dopise nabídla, že ho vezme například do starých zámků, kde klienti rozhodně nebydlí v nejlepších podmínkách.

Babiš na sociálních sítích zveřejnil fotky z domovů seniorů. "V našem kraji už se spojil s domovem v Újezdu u Brna, který je našim nejhezčím zařízením. Chceme je tam navštívit, ale řeší si to napřímo bez kraje jako zřizovatele. Zajímá se i o další zařízení v Předklášteří, které je jedno z novějších," uvedla Leitnerová. Podle ní by měl Babiš navštívit zařízení například v Černé Hoře nebo v Jevišovicích. "Jsou to staré zámky a řešíme hrozný technický stav budov," řekla ČTK Leitnerová.

V dopise, který má ČTK k dispozici, Babišovi napsala, že zaznamenala jeho zájem o zařízení pro seniory. "Na druhou stranu mi nemohlo uniknout, že Váš zájem směřuje hlavně do nových či opravených a rekonstruovaných domovů a o návštěvách jednáte bez vědomí zřizovatele. Pokud je Váš zájem o stav pobytových zařízení upřímný a není motivovaný pouze ziskem PR bodů v předvolební kampani, pak byste měl směřovat návštěvy spíše tam, kde bude výběr líbivých fotek složitější," zdůraznila Leitnerová.

Podle ní je takových zařízení v kraji více. "Ráda Vás provedu a vysvětlím, jak se minulá krajská koalice pod vedením ANO starala čtyři roky o investice do sociálních služeb. Výjimkou nejsou WC v havarijním stavu, nefunkční a zastaralé pračky, opadávající omítka či pokoje, které sdílí až osm lidí. Mnohdy jsou svědky umírání svých spolubydlících," uvedla Leitnerová.

Babiše vyzývá, aby kraj jako zřizovatele domovů pro seniory kontaktoval. "Senioři a seniorky nejsou komparz, který můžete vytáhnout jen tehdy, když se blíží volby. Moc bych si přála, abyste místo frenetického objíždění výstavních zařízení věnoval čas a péči řešení problémů, mezi které patří zejména navýšení úhrad, problematika rozpočtového určení daní, která znevýhodňuje Jihomoravský kraj, ale také navýšení financí do sociálních služeb," dodala Leitnerová. V kraji žije zhruba 11 procent obyvatel země, směrné číslo pro rozdělení peněz do sociální oblasti je ale 9,21.